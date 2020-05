Du học sinh Nhật Bản được kéo dài thời hạn cư trú do dịch COVID-19

Những du học sinh Nhật Bản đã tốt nghiệp, bị mắc kẹt do dịch bệnh COVID-19 kéo dài sẽ được kéo dài thời hạn cư trú.

Mới đây theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, từ ngày 21/5 Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và cư trú Nhật Bản sẽ áp dụng cơ chế mới cho phép du học sinh Nhật Bản kéo dài thời hạn cư trú. Theo đó, những du học sinh đã tốt nghiệp, thực tập sinh hoàn tất hợp đồng 3 năm những không thể về nước do dịch bệnh COVID-19 sẽ được ở lại Nhật Bản thêm 6 tháng.

Trước đó, Tổng cục đã cho phép người cư trú trung hoặc dài hạn gặp khó khăn khi về nước tiếp tục ở lại thêm 3 tháng. Tuy nhiên, xét thấy tình hình hiện tại, Tổng cục đã nâng thời hạn cư trú lên thành 6 tháng. Đối với những người đã hết hạn tư cách cư trú trung - dài hạn đang được cư trú với visa dưới 3 tháng, Tổng cục cho phép cấp tư cách cư trú Hoạt động đặc định (6 tháng) tại lần đăng ký xin gia hạn tư cách cư trú tiếp theo.

Bên cạnh đó, Tổng cục cũng cho phép các du học sinh chưa thể về nước đi làm bán thời gian 28 tiếng/ tuần. Những du học sinh (DHS) có nhu cầu gia hạn thời gian cư trú có thể gửi thông tin hay hồ sơ qua bưu điện tới Tổng cục, thời hạn là đến ngày 30/6. Các cơ quan quản lý có thể tập hợp danh sách, hồ sơ để hỗ trợ đối với các thực tập sinh.

(hơn 21,5 triệu đồng) ... Như vậy, những DHS mắc kẹt và gặp khó khăn có thể được xem xét nhận trợ cấp đặc biệt ở mức 100.000 yên/người theo dự án trợ cấp khẩn cấp này. Bên cạnh đó, Chính phủ Nhật Bản cũng vừa thông qua "Dự án trợ cấp khẩn cấp hỗ trợ học sinh/sinh viên" với khoản trợ cấp khẩn cấp tiền mặt dành cho những học sinh, sinh viên (bao gồm cả du học sinh) có thu nhập từ làm việc bán thời gian bị giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cụ thể, học sinh, sinh viên có gia đình không thuộc đối tượng nộp thuế cư trú sẽ được hỗ trợ 200.000 yên/người (khoảng 43,4 triệu đồng). Học sinh, sinh viên không thuộc đối tượng trên được hỗ trợ 100.000 yên... Như vậy, những DHS mắc kẹt và gặp khó khăn có thể được xem xét nhận trợ cấp đặc biệt ở mức 100.000 yên/người theo dự án trợ cấp khẩn cấp này.

trong thời gian qua lên đến hàng nghìn người, nguyên do là bởi dịch Hiện người Việt là cộng đồng người nước ngoài lớn thứ ba tại Nhật Bản. Theo thóng kê của ĐSQ Việt Nam tại Nhật Bản, có khoảng 380.000 người Việt sinh sống, học tập và làm việc tại nước này. Cũng như các nước khác, số lượng thực tập sinh, du học sinh Việt mắc kẹt tại Nhật Bảndo là bởi dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp nên không có chuyến bay về Việt Nam.

Chi Nguyễn (t/h)