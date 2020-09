Dư luận Úc phẫn nộ cực độ vụ du học sinh Việt bạo hành con riêng của nhân tình đến mức nguy kịch

Cho đến hôm nay, cộng đồng người Việt tại Úc và dư luận Úc vẫn chưa hết phẫn nộ và thương xót vụ bé trai 5 tuổi người Việt bị tình trẻ của mẹ dùng gậy gỗ đánh chấn thương sọ não. Hiện cháu bé đang phải thở máy ở Bệnh viện Nhi Nhi Westmead, Úc.





Truyền thông địa phương cho biết, gã tình trẻ và người mẹ đã bị bắt và sẽ bị đưa ra xét xử mà không được bảo lãnh trong tuần tới. Cặp đôi bị bắt tại nhà riêng ở Cabramatta, Sydney vào đêm 28/8 với cáo buộc bạo hành trẻ em . Ngoài tội danh bạo hành, người mẹ còn bị truy tố vì tội không chăm sóc và chu cấp tốt cho đứa trẻ, gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Phác họa chân dung gã du học sinh Việt bạo hành con trai tình nhân





Danh tính gã tình trẻ độc ác là Nghia Le - một du học sinh người Việt mới 20 tuổi. Người mẹ là Vivian N. Pham (30 tuổi, người gốc Hải Phòng). Nạn nhân có tên ở nhà là Ốc (5 tuổi). Cậu bé nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, trên người có nhiều vết bần, có cả vết bỏng do tàn thuốc...





Tiến sĩ, bác sĩ Fowler (bệnh viện Nhi Westmead, Úc) chia sẻ trên Twitter cá nhân rằng: "Tôi thực sự đã khóc khi thăm khám cho cháu bé. Hiện bệnh viện đã cử một đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm ở bên, giành giật sự sống cho cậu bé khỏi tay tử thần".





Các bác sĩ làm việc trong bệnh viện Nhi Westmead cũng nói rằng, đây là một trong những nghi án bạo hành trẻ em nghiêm trọng nhất mà họ từng chứng kiến.





Một người phụ nữ sống cạnh gia đình bé Ốc nói rằng, cô cảm thấy vô cùng buồn khi biết chuyện. Hy vọng cậu bé sẽ ổn. "Tôi cũng có con nên tôi không muốn gã người tình thoát tội", người hàng xóm nói.

Bé Ốc với món quà sinh nhật





Chia sẻ về cách sống của mẹ cháu Ốc, bà Visal Pom - người sống gần cho biết: "Họ luôn đóng cửa. Chỉ lần đầu tiên họ mở rèm cửa là lúc chuyển đến và đây là ngôi nhà mới đầu tiên của họ”.





Trên trang facebook của mình Vivian luôn nói về con trai với tình yêu thương vô hạn. Thậm chí cô còn khoe tháng trước tổ chức sinh nhật cho con. Quà tặng dành cho bé ốc là một chiếc xe máy xúc đồ chơi có động cơ.





Tuy nhiên cô S. Pham, một người Việt ở Úc, bạn của nghi phạm Vivian cho biết đó chỉ là bình phong bên ngoài, cô thật sự bị sốc khi nghe tin bé Ốc bị mẹ và người tình hành hạ dã man.





Một người thân của bé Ốc ở Hải Phòng cho biết, trước đó, gã tình nhân đã đánh bầm mắt cậu bé. Tuy nhiên, khi người nhà của bố bé Ốc ở Úc đến thăm thì người mẹ nói rằng con bị nhiễm COVID-19, phải cách ly 2 tuần và họ không thể ngờ được sự việc lại kinh khủng đến vậy.

Theo Thanh Mai/SKCĐ