Dụ khách nữ đến xem phòng, thanh niên khống chế rồi cưỡng bức nạn nhân

Tin tức mới nhất ngày 2/10, Zing dẫn lại thông tin từ Công an quận 12 ( TP.HCM ) cùng ngày cho biết, đơn vị vừa tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Trung (27 tuổi, ngụ quận 12) về tội Hiếp dâm và Cướp tài sản.

Theo thông tin vụ án, vào giữa tháng 9 Trung có đăng các bài viết trên mạng về việc tìm khách nữ thuê phòng trọ tại khu vực quận 12 (TP.HCM). Khi đó, chị X. (26 tuổi, quê Bình Thuận) đã liên hệ với Trung để đi xem nhà.

Đến chiều tối 18/9, Trung thuê một phòng trong khách sạn thuộc phường Tân Thới Nhất giả làm phòng cho thuê rồi gọi chị X. đến xem. Theo PLO, khoảng 20h tối cùng ngày khi chị X. đến nơi, gửi xe và lên phòng, khi đang xem xét nhà vệ sinh thì bị Trung tấn công từ phía sau.



Trung xô nạn nhân xuống sàn nhà để đánh, biết gã thanh niên có ý định hiếp dâm mình nên chị X. đã chống cự quyết liệt. Tuy nhiên, Trung vẫn dễ dàng cướp được điện thoại, dùng khăn tắm và áo trói chị X. lại, sau đó gọi thêm 2 người là T. và H. tới.

Trung kéo nạn nhân ra khỏi nhà vệ sinh, lấy 263.000 đồng, nhét khăn vào miệng, trói tay chân và đẩy vào tủ quần áo nhốt, sau đó lấy chìa khóa xe máy rồi tẩu thoát. Đến ngày 20/9, đối tượng mang điện thoại của nạn nhân đến tiệm cầm đồ trên đường Phạm Văn Chiêu (quận Gò Vấp) bán được 2 triệu để tiêu.

Còn xe máy, nhóm lấy xe đến phòng trọ bạn gái Trung gửi và che biển để không ai phát hiện. Tuy nhiên, đến ngày 24/9, Trung bị cảnh sát hình sự bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một tiệm Internet ở phường Hiệp Thành, quận 12.

