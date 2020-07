Dự kiến lịch trình ‘giải cứu’ 219 người lao động từ Guinea Xích Đạo về nước

Dự kiến hạ cánh tại sân bay Vân Ðồn, Quảng Ninh





Theo một nguồn tin cho hay, chuyến bay đặc biệt giúp giải cứu 219 lao động Việt Nam tại Guinea Xích đạo về nước mang số hiệu VN06, khởi hành từ sân bay Nội Bài bay thẳng tới sân bay Bata của Guinea Xích Đạo. Chuyến bay được dự kiến diễn ra vào sáng ngày 28/7, bay trong vòng 12-13 giờ đồng hồ. Sau đó, đầu giờ chiều 28/7 (theo giờ địa phương) chuyến bay sẽ cất cánh từ sân bay Bata và hạ cánh tại sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh vào ngày 29/7 theo giờ Việt Nam.





Máy bay Vietnam Airlines sẽ được sử dụng để đón 219 lao động Việt Nam tại Guinea Xích đạo về nước





Các bên liên quan đã tiến hành nhiều cuộc họp với hãng hàng không Vietnam Airlines và đã đưa ra 4 phương an thực hiện cho chuyến bay này. Một vấn đề nan giải đó là việc sử dụng sân bay Bata sẽ giúp thuận tiện hơn cho người lao động Việt Nam trong việc di chuyển. Thế nhưng nó lại gặp khó khăn trong việc tiếp nhiên liệu và điều kiện kỹ thuật. Trong khi đó, sân bay tại Thủ đô Malabo của nước bạn đảm bảo các điều kiện về nhiên liệu và kỹ thuật nhưng lại khá xa nơi lao động Việt Nam đang lưu trú.





Trước đó, các bên liên quan đã thống nhất đưa ra phương án dự kiến sẽ sử dụng sân bay Nội Bài làm điểm đi và về. Thế nhưng đến nay các bên liên quan đã đưa ra thay đổi là sẽ lựa chọn sân bay Vân Đồn để làm điểm hạ cánh. Như vậy, đã chốt được thông tin chuyến bay sẽ được thực hiện vào ngày 28/7 và về nước vào một ngày sau đó. Các phương án đưa người lao động Việt Nam về nước được thực hiện cụ thể như sau:





Phương án 1, Vietnam Airline sử dụng 1 máy bay A350 thân rộng với sức chứa 305 chỗ bay thẳng theo hành trình Hà Nội - Bata - Hà Nội. Tuy nhiên, sân bay Bata thông báo gặp khó khăn trong vấn đề cung cấp nhiên liệu bay và sân bay cũng cần phải huy động bố trí các xe cứu hỏa đủ điều kiện khai thác với máy bay A350.





Phương án 2, vẫn sử dụng máy bay A350 để bay thẳng từ Hà Nội, nhưng sẽ qua sân bay Bata đón người lao động, sau đó tới sân bay Malabo tiếp nhiên liệu rồi mới bay thẳng về Hà Nội. Với phương án này, sân bay Bata cũng phải bổ sung xe cứu hỏa và xin cấp phép bay nội địa nước bạn.





Phương án 3, cũng sử dụng máy bay A350 để bay thẳng từ Nội Bài tới sân bay Malabo sau đó bay về, nhưng vẫn phải di chuyển tới Thủ đô nước bạn.

Các công tác để đảm bảo an toàn cho chuyến bay đã được đưa ra



Phương án cuối, sử dụng 2 máy bay A321, trong đó 1 máy bay chở lao động dương tính với COVID-19 (khoảng 120 người), 1 máy bay chở lao động sức khỏe bình thường (khoảng 100 người). Hành trình từ Hà Nội - Dubai (UAE) - Bata (Guinea Xích đạo) - Jeddah (Ả Rập Xê-út) - Ahmedabad (Ấn Độ) - Hà Nội. Phương án này thuận lợi cho công tác phòng chống lây nhiễm dịch bệnh từ nước ngoài. Tuy nhiên, việc sử dụng 2 máy bay có thể sẽ gặp khó khăn trong việc xin cấp phép bay tại các nước, đặc biệt trong thời kỳ dịch bệnh bùng phát như thế này. Thêm vào đó, việc bay và lưu trú qua quá nhiều điểm cũng sẽ khiến cho Sức Khỏe của những người trên máy bay không được đảm bảo.





Với việc chỉ sử dụng 1 máy bay để chở cả lao động đã bị nhiễm và chưa bị nhiễm Covid-19 là một điều hết sức quan ngại. Tuy nhiên các phương pháp phòng chống lây nhiễm trên máy bay cũng đã được tính tới. Theo đó, máy bay sẽ được chia thành nhiều khoang riêng biệt. Toàn bộ những người trên máy bay bao gồm hành khách, phi hành đoàn và các bác sĩ đều phải mang đồ bảo hộ y tế. Cùng với đó, chuyến bay sẽ được chuẩn bị sẵn những trang thiết bị y tế dự phòng nhằm đảm bảo người lao động được về nước một cách an toàn và dễ dàng nhất.

Ðồng loạt triển khai các phương pháp tối ưu nhất





Để có một chuyến bay an toàn, Bộ Giao thông vận tải vừa có một văn bản đề nghị Bộ ngoại giao chỉ đạo cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại các nước hỗ trợ, đề nghị chính quyền sở tại cấp phép bay. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao cần phối hợp với Bộ lao động thương binh và xã hội tập hợp tất cả các hành khách lên chuyến bay vào cùng một thời gian và địa điểm, đồng thời trao đổi với gia đình của những người lao động.

Thủ tướng yêu cầu đưa người lao động từ Guinea Xích Đạo về nước





Bộ Giao thông vận tải cũng đề nghị Bộ y tế chủ động hướng dẫn và đảm bảo sức khỏe của người lao động khi tham gia chuyến bay, yêu cầu ban phòng chống dịch trên máy bay xử lý được những tình huống phát sinh trong chuyến bay; cử bác sĩ, nhân viên y tế hoạt động luân phiên 24/24, cung cấp trang thiết bị y tế cho phi hành đoàn và hành khách; bố trí bệnh viện ngay khi tiếp nhận các lao động khi về nước.





Được biết, trong tổng số 219 lao động Việt Nam đang làm việc tại Guinea có hơn 100 người được xác định là đã dương tính với Covid-19 . Họ đều là những lao động đi làm việc theo hợp đồng của các nhà thầu Việt Nam sang thi công xây dựng nhà máy thủy điện cho Tổng thầu của Anh. Việc thực hiện chuyến bay đón toàn bộ người lao động ở Guinea về nước được xem là một việc làm quan trọng và phức tạp, khi khu vực này chưa từng có đường bay thẳng tới Việt Nam và đặc biệt là đã có nhiều người lao động bị nhiễm bệnh.





Trao đổi với phóng viên vào tối 22/7, ông Phạm Ngọc Sáu, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn cho biết: “Theo thông báo của Cục lãnh sự, chuyến bay từ Guinea Xích Đạo có thể về Hà Nội. Lịch bay cụ thể vẫn chưa biết. Nếu về đến Vân Đồn thì mọi công tác chuẩn bị vẫn luôn sẵn sàng và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động.”

