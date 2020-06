Dự kiến ngày 15/6 mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên hầu tòa phúc thẩm

Trong vụ án này còn có bị cáo Vì Thị Thu (38 tuổi) cũng làm đơn kháng cao cho rằng không phạm tội danh trên. 3 bị cáo khác trong vụ án là Bùi Văn Công, Vì Văn Toán (chồng Thu) và Lường Văn Hùng chấp thuận bản án sơ thẩm, không kháng án.

Theo dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong vòng 1 ngày. Thẩm phán ngồi ghế chủ tọa là ông Phạm Văn Tuyển.





Trong phiên toàn phúc thẩm, luật sư Giang Hồng Thanh (Đoàn luật sư Hà Nội sẽ bào chữa cho bị cáo Hiền; luật sư Vũ Thị Nga (Đoàn luật sư Quảng Ninh) sẽ bào chữa cho bị cáo Thu.

Trước đó, trong bản án sơ thẩm, bị cáo Trần Thị Hiền và Bùi Văn Công bị TAND tỉnh Điện Biên tuyên phạt 20 năm tù về tội Buôn bán trái phép chất ma túy. Bị cáo Vì Thị Thu và Lường Văn Hùng bị tuyên án tù chung thân về cùng tội danh.

Hình ảnh bị cáo Trần Thị Hiền trong phiên xử sơ thẩm hồi tháng 12/2019

Bị cáo Vì Văn Toán ngoài tội Buôn bán trái phép chất ma túy còn có thêm tội Chứa chấp người sử dụng ma túy, nên bị tuyên án chung thân cho cả hai tội danh.

Tuy nhiên, theo hồ sơ án, khoảng cuối tháng 5/2017, vợ chồng Toán – Thu cùng Công, Hiền, Lường có cùng nhau giao dịch, mua bán 2 bánh heroin tại xã Thanh Yên và xã Thanh Lương, huyện Điện Biên.



Đến cuối tháng 5/2017 và ngày 9/2/2019, Thu tiếp tục bán cho Công và Phạm Văn Nhiệm 12 viên ma túy tổng hợp. Ngoài ra. Trong tháng 2/2019, Công đã bán 15 viên ma túy tổng hợp cho Nhiệm tại nhà ở Đội 11, xã Thanh Nưa.

Trong cáo trạng truy tố, VKSND tỉnh Điện Biên cáo buộc, Hiền là người đặt vấn đề mua 2 bánh heroin với Công. Còn Thu là người đi mua 2 bánh heroin rồi bán lại cho Công để Công bán cho Hiền. Từ đó, VKSND tỉnh Điện Biên cáo buộc, 3 đối tượng này thực hiện hành vi Buôn bán trái phép chất ma túy.

Toán bị cáo buộc là người canh giữ ma túy cho vợ. Toán biết Công, Hùng, Nhiệm sử dụng ma túy nhưng không tố giác. Hùng lại là người giúp sức tích cực trong vụ mua bán này.

Trần Thị Hiền trả lời rành mạnh mọi câu hỏi của HĐXX