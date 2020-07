Giám đốc Sở VH&TT: Dự kiến phạt quán bar 40 triệu đồng song chưa đưa ra được mức phạt Ngân 98

Ngân 98 khiến dư luận “nóng mắt” khi ăn mặc phản cảm đi diễn tại một quán bar ở Hà Nội. Rất nhiều người tỏ ra bất bình khi cô nàng thị phi cảm thấy vô cùng bình thường với lối ăn mặc này.

Sự việc này bị đẩy thuyền đi xa hơn khi Ngân 98 có động thái thách thức trước phốt ăn mặc phản cảm. Cô nàng kivetream trên mạng xã hội nói về “phốt” của mình như sau: “Sống sao cho vừa lòng thiên hạ? Làm vừa lòng thiên hạ rất dễ nhưng như thế là dại nên Ngân không làm!”. Thậm chí cô nàng còn đăng dòng trạng thái nói rằng: “Cảm ơn mấy bạn đã chụp … giả xấu quắc của Ngân nha. Love u all hah. G9”.

Hình ảnh Ngân 98 ăn mặc phản cảm tại một quán bar ở Hà Nội

Ngay sau khi tiếp nhận sự việc, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã giao cho Thanh tra trực tiếp xuống làm việc, xác minh hành vi vi phạm nếu có. Trong trường hợp này, Thanh tra xem xét hành vi tổ chức biểu diễn đối với quán bar cũng như hành vi biểu diễn đối với Ngân 98.

Còn đối với Ngân 98, hiện cơ quan chức năng vẫn chưa thể làm việc trực tiếp nên tạm thời chưa đưa ra được quyết định về mức phạt cụ thể.