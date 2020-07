Du lịch biển về chẳng lo cháy nắng nhờ những phương pháp đơn giản sau

Làn da khỏe mạnh, trắng sáng, mịn màng luôn là đích hướng tới của các chị em phụ nữ trong làm đẹp. Tuy nhiên, mỗi mùa du lịch biển trở về làn da của các cô gái sẽ bị bắt nắng, trở nên sạm hơn do tác động của ánh nắng gay gắt mặc dù được trang bị những vật dụng như: Áo khoác, kem chống nắng, kính râm... Cùng nhau tìm hiểu các cách nhả nắng nhanh, đơn giản mà hiệu quả nhất sau mùa du lịch hè này nhé!

Nhả nằng hiệu quả bằng mật ong

Từ lâu, mật ong đã được xem là một “thần dược tự nhiên” có khả năng chữa bệnh và làm đẹp vô cùng hiệu quả. Đặc biệt phải kể đến những tác dụng tuyệt vời của mật ong trong việc chăm sóc da như dưỡng ẩm, chống lão hóa, trị mụn, trị sẹo thâm và làm sáng da một cách tự nhiên nhờ các thành phần dinh dưỡng và chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Vì vậy, đây cũng là lý do dễ hiểu vì sao mật ong lại được phái đẹp ưa chuộng và cất giữ như một bí quyết làm đẹp da.liệu làm đẹp được nhiều chị em ưa chuộng bởi nó mang lại hiệu quả làm đẹp vô cùng tuyệt vời.

Mật ong chứa Vitamin A, vitamin E, vitamin C, vitamin nhóm B và chất chống oxy hóa giúp da chống viêm nhiễm, tẩy tế bào chết và dưỡng ẩm da hiệu quả. Đồng thời, trong mật ong còn chứa các khoáng chất như sắt, kẽm, canxi, đồng… đặc biệt, hàm lượng chất chống oxy hóa cao nên có thể bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời, ngăn ngừa lão hóa và dưỡng trắng làn da hiệu quả.

"Nhả nắng" theo phương pháp này rất đơn giản. Bạn pha 1 cốc mật ong (khoảng 100 ml) vào nước ấm để tắm, từ từ massage da nhẹ nhàng để mật ong tái tạo các tế bào da bị tổn thương do nắng.

Nhả nắng bằng quả mướp đắng

Mướp có lẽ là 1 món ăn khoái khẩu của nhiều người. Mướp không chỉ là một loại quả vừa ngon, bổ, lại mát cho bữa ăn mùa hè mà theo như nghiên cứu của Nhật Bản, đây còn là 1 thần dược trong làm đẹp của chị em phụ nữa đó nhé.

Trong quả mướp có chứa nhiều nước, protid, lipid, glucid, xenlulo, canxi, photpho, sắt, beta-caroten, B1, B6, B2, C... Từ mướp có thể chế biến được nhiều món ăn ngon, đồ uống giải khát và chữa bệnh. Mướp rất giàu vitamin B và C, giúp chống ôxy hóa mạnh mẽ, ức chế sự hình thành melanin, làm chậm tiến trình lão hóa và giảm mụn hiệu quả, tăng cường vẻ đẹp mịn màng cho làn da. Mặt nạ từ quả mướp có tác dụng giúp da nhả nắng và xoa dịu cơn bỏng rát do bạn tiếp xúc lâu một cách hiệu quả.

Để thực hiện phương pháp này, các nàng hãy lựa chọn một quả mướp tươi nhỏ, đặc ruột và ít hạt. Tiếp theo, các nàng gọt vỏ sạch sẽ rồi xay nhuyễn nó với một chút bột yến mạch để được hỗn hợp đặc sệt. Nàng đắp hỗn hợp trực tiếp lên vùng da cháy nắng trong 30 phút. Hãy kiên trì khoảng 2-3 lần/tuần sẽ thấy làn da trắng sáng rõ rệt. Nàng cũng nên lưu ý là không nên đắp quá nhiều vì có thể gây bít da và nổi mụn.

Nhả nắng nhờ Baking Soda

Làm trắng da bằng baking soda là phương pháp "nhả nắng" đơn giản và mang đến hiệu quả nhanh chóng nhưng không gây kích ứng da, mẩn ngứa hay tổn hại đến Sức Khỏe của nàng.

Baking soda là bột nở, một loại gia vị làm bánh quen thuộc. Đây là loại nguyên liệu có tính tẩy khá mạnh, khi tiếp xúc lên da sẽ gây ra các phản ứng góp phần đẩy bụi bẩn, bã nhờn và tế bào chết ra khỏi lỗ chân lông. Từ đó, tăng tái tạo tế bào mới giúp làn da luôn căng mịn, trắng hồng rạng rỡ.

Bên cạnh đó, nhờ tính tẩy mạnh nên loại bột này giúp ngăn ngừa các tác nhân gây nên mụn, viêm, mẩn ngứa cực kỳ hiệu quả.Đặc biệt, lượng chất khoáng trong bột baking soda có khả năng tăng sắc tố giúp da bật tông trắng hồng tự nhiên chỉ sau thời gian ngắn.

Các hạt mịn trong baking soda có khả năng làm sạch các tế bào da chết, tạo ra một làn da trắng sáng và giúp bạn phục hồi làn da bị cháy nắng một cách hiệu quả. Hãy chuẩn bị 1 hộp baking soda, đổ trực tiếp vào bồn nước nóng và ngâm mình trong 10 đến 15 phút rồi rửa lại với nước sạch. Baking soda sẽ giúp làn da giảm hẳn những vùng mẩn đỏ, tẩy đi tế bào chết để tái tạo làn da mới mịn màng hơn. Tuy nhiên, với cách làm trắng da này, bạn nên áp dụng 3-4 lần một tuần.

Nhả nắng nhờ bột yến mạch

Yến mạch là một loại thực phẩm phổ biến và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Bột yến mạch còn là nguyên liệu quan trọng trong các công thức làm đẹp của rất nhiều chị em. Tẩy tế bào chết và cung cấp dưỡng chất cho da cùng các yếu tố chống oxy hóa từ yến mạch sẽ giúp bạn hoàn thành ước muốn sở hữu 1 làn da trắng mịn.

Nếu bạn bị cháy da trên diện rộng hoặc khắp cả cơ thể, hãy chuẩn bị một bồn nước ấm vừa phải, sau đó cho bột yến mạch vào. Khi bạn thư giãn trong bồn tắm khoảng 20 phút sẽ cảm giác cơn bỏng rát trên da được dịu đi nhanh chóng, ngoài ra làn da sẽ được giữ ẩm hiệu quả

Nhả nắng nhờ hỗn hợp sữa chua và cà chua

Cà chua có vô vàn công dụng tuyệt vời cho sức khỏe, và nhất là đối với sắc đẹp thì cà chua chính là một loại mặt nạ, một loại kem dưỡng da từ thiên nhiên cho chị em phụ nữ. Trong khi đó sữa chua lại là một thực phẩm rất tốt cho sức khỏe và là nguyên liệu làm đẹp vô cùng hiệu quả. Sữa chua chứa hàm lượng vitamin, khoáng chất, canxi phong phú giúp xương chắc khỏe, tăng cường tiêu hóa và giúp nuôi dưỡng làn da trắng sáng.

Mặt nạ từ hỗn hợp cà chua và sữa chua là một phương pháp chăm sóc da trắng sáng tự nhiên khá đơn giản nhưng lại mang lại hiệu quả rất lớn cho da bạn. Cà chua chứa các hóa chất thực vật như các vitamin E, B, A, một trong những loại vitamin giúp da sáng hồng lên, ngăn ngừa lão hóa da, giúp cải thiện sắc tố da, da căng mịn và khỏe hơn.. Sữa là nguyên liệu giúp dưỡng ẩm cho da rất tốt, đặc biệt là các vùng da bị kích thích, giúp da dịu đi, làm mềm da, đặc biệt với da khô và da nhạy cảm. Sự kết hợp của cà chua và sữa chua không chỉ mang đến cho bạn làn da trắng sáng, mà còn giúp bạn điều trị Mụn trứng cá , tàn nhang hay sạm da…

Đồng thời, giúp bạn tăng độ ẩm cho làn da, giúp da dưỡng ẩm rất tốt. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng mặt nạ này giúp tẩy tế bào chết cho da, làm da sạch hơn. Hơn hết, mặt nạ cà chua và sữa chua còn được biết đến là loại mặt nạ trắng da tự nhiên không bắt nắng hiệu quả nhờ các chất trong cà chua làm ức chế ánh sáng từ mặt trời.

Để thực hiện phương pháp này nàng ép cà chua lấy nước và trộn đều 1 hộp sữa chua rồi bôi lên vùng da bị tổn thương do nắng trong vòng 10 - 15 phút. Cố gắng duy trì đều đặn 2-3 lần/ tuần để thấy được hiệu quả rõ rệt nhé!

Nhả nắng nhờ bã cà phê

Cà phê không chỉ là đồ uống yêu thích của nhiều người mà còn là mỹ phẩm tuyệt vời cho làn da và mái tóc. Mặt nạ từ bã cà phê không chỉ giúp tẩy da chết mà còn là phương pháp làm trắng da, se khít lỗ chân lông và trị thâm sạm, chống nắng mùa hè hiệu quả.

Sử dụng bã cà phê vốn được biết đến như một phương pháp làm đẹp hữu ích và tiết kiệm. Bởi ngoài thành phần caffeine, cafe còn chứa axit hữu cơ, chất béo vừa đủ, alkaloids, khoáng chất, kali, magie và sắt. Cafe giàu axit linoleic ngăn ngừa lão hóa, chống viêm và tính đàn hồi cho da. Cafe có nhiều dưỡng chất, ngăn ngừa việc hình thành nếp nhăn và làm đẹp tóc… Với da, mặt nạ bã cà phê có rất nhiều tác dụng đối với làm giảm quầng thâm mắt, trắng da, chống lão hóa hay là cứu cánh cho làn da cháy nắng, thâm sạm.

Mặt nạ từ bã cà phê có thể làm sáng khuôn mặt của bạn, làm da mềm mại và ngăn ngừa việc tắc lỗ chân lông. Điều này có được do các axit trong cà phê có thể tăng cường bảo vệ làn da khỏi các vi khuẩn có hại. Cà phê cũng được coi là chất tẩy da chết tự nhiên khá hữu hiệu. Điều này có được do trong cà phê có chứa axit caffeic, có thể giúp thúc đẩy quá trình sản xuất collagen và có tác dụng chống viêm. Nó cũng được coi như 1 chất kích thích làn da nhẹ nhàng.

Để có mặt nạ cà phê trắng da, rất đơn giản. Bạn kết hợp 1 ly sữa tươi với 3 muỗng bột cà phê, trộn đều rồi bôi lên mặt và cổ. Mát-xa nhẹ nhàng trong khoảng 20 phút rồi rửa sạch mặt. Một tuần bạn nên làm từ 2 đến 3 lần.

Giờ thì bạn đã thoải mái du lịch biển mà không còn sợ nắng nữa đúng không? Chia sẻ ngay những kinh nghiệm này đến người thân, bạn bè để chuyến du lịch ngày hè trở nên sáng khoái hơn nhé!

Theo Minh Phương/SKCĐ