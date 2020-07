Du lịch Huế mộng mơ đừng quên sống ảo “cháy máy” với những quán cafe sau

Đến Huế , không nhiều người có khái niệm dành thời gian nhâm nhi tách cafe nóng, thưởng thức chút bánh, chút trà hay chụp hình check in ở những quán cafe như khi đi du lịch ở Đà Lạt hay Hà Nội... Đơn giản bởi vì suốt một thời gian dài, khi những quán cafe đẹp mọc lên như nấm ở những thành phố khác thì với Huế, vẫn chỉ luôn là văn hóa cafe vỉa hè, hay cafe cho những người đứng tuổi, thật khó để tìm được một quán cafe xinh xắn theo phong cách giới trẻ.

Nhưng bây giờ, Huế đã thay đổi! Cùng với sự phát triển của các quán ăn và nhà hàng, Huế bắt đầu xuất hiện nhiều quán cafe lung linh và độc đáo không kém cạnh những thành phố khác.

Cà phê Mắt Biếc

Địa chỉ: Bao Vinh, Hương Vang, Hương Trà, Thừa Thiên Huế

Là bối cảnh quay trong bộ phim nổi tiếng cùng tên của đạo diễn Victor Vũ, quán cà phê Mắt Biếc trở thành địa điểm check-in được nhiều bạn trẻ ưa thích khi đến Huế.

Không gian trong quán giữ nguyên như "nhà của Hà Lan" trong phim. Nội thất được bài trí gợi nhớ nét xưa cũ với những bộ bàn ghế gỗ mộc mạc, nền nhà lát gạch hoạ tiết vintage. Quán có thực đơn đồ uống đơn giản, gồm các món trà và cà phê với mức giá phải chăng.

Antearoom

Địa chỉ: Nguyễn Huệ, Phú Nhuận, TP Huế, Thừa Thiên Huế

Khác với sự bộn bề của thành phố bên ngoài, quán ẩn mình trong khu vườn nhỏ bình yên. Bước vào Antea, bạn sẽ bắt gặp ngay khung cảnh nên thơ của một khu vườn cùng hồ cá với chiếc xích đu xinh xắn. Không gian trong quán khá nhỏ nhưng mát mẻ.

Antea lấy màu xanh ngọc làm tông màu chủ đạo cùng nhiều loài hoa thơm được sắp xếp khắp căn phòng, mang đến cảm giác tao nhã. Ngoài ra, quán có rất nhiều sách và được trang trí với nhiều vật dụng đậm phong cách vintage. Đồ uống ở Antea là các loại trà tốt cho Sức Khỏe , có cả đồ uống nóng và lạnh, không có cà phê.

La Gare Bistro Coffee

Địa chỉ: 14 Phan Chu Trinh, Vĩnh Ninh, TP Huế, Thừa Thiên Huế

La Gare Bistro Coffee có không gian đậm nét Huế xưa là một trong những điểm nhấn thu hút thực khách đến quán. Đặt chân đến đây, bạn sẽ bắt gặp những vật dụng như chiếc đài cassette, máy đánh chữ... chắc chắn sẽ là đạo cụ cho bức ảnh của bạn thêm độc đáo.

Trang trí với tông màu vàng xưa và tường gạch nổi, thiết kế của La Gare Bistro có thêm một chút Tây. Quán rất được chú trọng về cách trang trí với từng góc nhỏ, từng chi tiết thống nhất theo tổng thể. Bởi vậy, mọi góc ở đây đều có thể trở thành background cho những tấm ảnh hút like của khách. Quán có khu vực ban công và những ô cửa sổ để bạn dễ dàng quan sát dòng người bên ngoài. Do vậy, vào khung giờ cao điểm quán khá đông khách, bạn nên đến sớm để chọn được chỗ gồi ưng ý.

Gecko Cafe – Restaurant

Địa chỉ: Phạm Ngũ Lão, Phú Hội, TP Huế, Thừa Thiên Huế

Là sự kết hợp giữa quán cà phê, bar và nhà hàng nhưng Gecko không quá đông đúc, ồn ào. Quán có lối thiết kế khá Tây pha lẫn sự mơ mộng, ngọt ngào xứ Huế với sofa, tường trám xi măng và một màu xanh mát. Gecko cũng là điểm đến được gợi ý cho du khách khi đến Huế vào mùa thu.

Hue Cafe Roastery

Địa chỉ: 131 Huỳnh Thúc Kháng, TP Huế, Thừa Thiên Huế

Nằm tại tầng hai của khu chung cư cổ trên đường Huỳnh Thúc Kháng, Hue Cafe Roastery có thiết kế mộc mạc sẽ mang lại cho thực khách cảm giác hoài niệm. Sở hữu tầm view nhìn ra bờ sông, đây là điểm thu hút nhiều bạn trẻ đến quán. Tuy không gian ban công khá chật, song nơi đây là chốn dừng chân thư giãn yêu thích của nhiều du khách khi ghé thăm Huế.

The time coffee

Địa chỉ: 8 Lê Lợi, TP Huế, Thừa Thiên Huế

The time coffee nổi lên như một điểm check-in với view trên cao đẹp nhất nhì ở Huế. Từ đây, bạn có thể phóng tầm mắt bao quát toàn thành phố cả ban ngày lẫn ban đêm. Nơi đây có không gian ngoài trời và trong nhà, nhiều góc check-in với background chất lừ sẽ cho bạn những tấm hình ưng ý.

Quinoa Cafe

Địa chỉ: 38 Nguyễn Khuyến, TP Huế, Thừa Thiên Huế

Nằm tại tầng 3 trên con phố sầm uất Nguyễn Khuyến, Quinoa Cafe có tầm view bao trọn nhà thờ Dòng Chúa Cứu thế - công trình kiến trúc lâu đời, đồ sộ và nổi tiếng cố đô. Đến đây, ngoài check-in những tấm hình "sống ảo", bạn có thể thưởng thức những ly cà phê, nước ép và ngắm nhìn đường sá, người xe qua lại trong ánh đèn lung linh của nhà thờ.

SMLXL

Địa chỉ: 18 Thái Phiên, TP Huế, Thừa Thiên Huế

Ngay từ cái tên, các bạn đã thấy là lạ đúng không? Đến rồi mới thấy, đúng là lạ thật! Ngay từ bên ngoài, SMLXL đã có cấu trúc của một đường cong ấn tượng, bao quanh là cửa kính trong suốt thanh thoát và mảnh mai nhưng lại rất đặc biệt. Ở đây, mọi thứ đều nhìn có vẻ vô cùng đơn giản, cảm giác “chả có gì” nhưng thực chất lại “rất gì và này nọ” đấy.

Chủ quán là một kiến trúc sư, nên không gian từ tổng thể đến chi tiết đều được thiết kế và gia công riêng, rất tỉ mỉ, để tạo được tinh thần mà quán muốn mang đến cho khách thưởng thức, nhẹ nhàng và thư thái. Bước vào cửa, các bạn sẽ thấy một quầy bar trắng bày các loại đồ uống bên phải, bên trái vài ba bộ bàn với khoảng hơn 10 ghế để phục vụ khách, quán cũng sử dụng tone màu chủ đạo là xám trắng nên nhìn thanh cảnh hết sức.

