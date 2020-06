Dư luận Hàn Quốc sục sôi phẫn nộ vụ bé gái 9 tuổi chết tức tưởi sau 7 giờ bị mẹ kế nhốt trong vali

Theo thông tin mới nhất, cháu A đã qua đời vào khoảng 18h30 ngày 3/6. Ngay sau khi phát hiện sự việc cảnh sát đã tổ chức khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong.

Chân dung mẹ kế nhốt con chồng suốt 7 giờ trong vali

Theo cảnh sát địa phương, chiếc vali bé A bị nhốt có kích thước 50x71, thường dùng để đựng đồ đi du lịch. Người mẹ kết nhốt A trong đó khoảng 3 giờ rồi đi ra ngoài. Khi trở về, ả thả A ra cho đi vệ sinh rồi tiếp tục nhốt cô bé đang thương vào một chếc vali khác nhỏ hơn có kích thước 44x60. Thời gian bé A bị nhốt trong cả hai vali là 7 giờ.

Trong một đoạn clip được đăng tải gần đây trích xuất từ camera an ninh, nhân viên y tế vội vã đưa cháu bé đi cấp cứu song người mẹ kế vẫn bình thản đi theo sau. Trên tay ả còn cầm điện thoại và bấm bấm. Thái độ dửng dưng này càng khiến dư luận Hàn Quốc phẫn nộ hơn.

Người mẹ thản nhiên dùng điện thoại trong khi các nhân viên y tế cố hết sức cấp cứu bé gái

Sauk hi A tử vong, cảnh sát đã triệu tập người mẹ kế đến trụ sở làm việc. Tại đây, người mẹ kế khai rằng, do A nói dối không làm hỏng máy chơi game nên đã tức giận và nhốt cô bé trong vali. Đây được xem là một cách trừng phạt của ả.

Cũng theo người phụ nữ này, thời điểm ả nhốt cháu bé trong vali thì người bố không có mặt ở nhà do đang đi làm. Sau khi biết tin vợ sát hại con gái bé bỏng , người bố tỏ ra vô cùng đau khổ.

Theo một nguồn tin khác, trước đó khoảng 1 tháng A đã phải vào viện điều trị vì một vết thương ở đầu. Thời điểm đó, mắt và tay cháu bé cũng có nhiều vết bầm giống như bị đánh đập.

Nhân viên y tế nghi ngờ, người mẹ kế đã bạo hành cháu nên đã gửi báo cáo lên cơ quan chức năng. Cơ quan này đã cử nhân viên theo dõi cuộc sống của A. Tại trụ sở cảnh sát, người mẹ cũng thừa nhận việc gây thương tích cho con riêng cách đây 1 tháng.

Trong vụ án này, dư luận Hàn Quốc đang đặt ra nghi vấn, liệu bố đẻ nạn nhân và con trai người mẹ kế có liên quan đến vụ bạo hành bé A hay không?

