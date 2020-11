Thủy điện Đăk Mi 2 bị cô lập: Đưa toàn bộ công nhân ra ngoài an toàn

Your browser does not support HTML5 video.

Động vật đại chiến số 79: Trâu rừng ăn quả đắng vì dám trọc giận hà mã

Với cặp sừng nhọn và thân hình to lớn, trâu rừng hoàn toàn không phải kẻ " dễ chơi ". Thế nhưng chúng vẫn chưa sứng làm đối thủ của hà mã - kẻ thậm chí còn to lớn và hung dữ hơn trâu rừng rất nhiều.