Đức Phúc quay lại cuộc đua Vpop với MV học đường thú vị cùng sự góp mặt của dàn cameo "khủng" số 1

Tối ngày 27/9, sau quãng thời gian liên tục "thả thính", Đức Phúc đã có màn comeback hoành tráng với ca khúc "Người Ơi Người Ở Đừng Về". MV không chỉ có âm nhạc bắt tai mà còn sở hữu hình ảnh đẹp, dàn cameo "siêu to khổng lồ", hứa hẹn sẽ là bản hit tiếp theo trong sự nghiệp của nam ca sĩ.

MV "Người Ơi Người Ở Đừng Về" do ekip đạo diễn Nhu Đặng thực hiện trong khi phần âm nhạc được "nhào nặn" bởi team producer DTAP đang gây sốt với "Hoa Hải Đường" của Jack. Bên cạnh đó còn có nữ rapper Suboi góp giọng rap, một sự kết hợp "trong mơ" đầy ấn tượng.

MV theo phong cách học đường mới lại của ca sĩ Đức Phúc

Để cho ra được một ca khúc hòa quyện giữa âm hưởng dân gian và hiện đại như "Người Ơi Người Ở Đừng Về", team DTAP chia sẻ ca khúc được viết theo thể loại Reggaeton kết hợp với yếu tố dân ca Quan họ Bắc Ninh. Bản phối của ca khúc còn có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm thanh điện tử hiện đại với các loại nhạc cụ dân tộc gồm đàn đáy, tiêu, sáo trúc và cả phần mở đầu mang hơi hướng Chầu văn.

Đoạn rap tuy ngắn nhưng cực ấn tượng của Suboi cũng là nét chấm phá hiện đại đáng chú ý của MV mới lần này. Chia sẻ về việc lần đầu hợp tác với Suboi, Đức Phúc cho biết: "Trước đó khi chưa tiếp xúc với chị Suboi thì tôi có phần hơi sợ vì nghĩ rằng chắc chị ít nói và khó kết nối. Nhưng khi tiếp xúc rồi thì mọi thứ lại khác hoàn toàn 180 độ. Chị ấy rất vui vẻ và cho tôi cảm giác như hai nguồn năng lượng tích cực gặp nhau".

Sự kết hợp giữa Đức Phúc và Suboi lại bùng nổ lạ thường

Tổng hoà lại về phần âm nhạc, đây chính là bước đột phá lớn trong sự nghiệp của Đức Phúc, không còn là những bản pop ballad buồn bã day dứt nữa mà nam ca sĩ đã vượt ra khỏi vùng an toàn để thử thách bản thân.

Về phần hình ảnh của MV, mở đầu với cảnh họp lớp ở năm... 2040, NSƯT Xuân Bắc lúc này đã là một cựu học sinh ra trường được 20 năm, ngày hôm nay anh trở về trong buổi họp lớp nhưng chờ cả buổi vẫn không thấy bất kì một ai, điều này khiến anh không khỏi thất vọng và bắt đầu hồi tưởng về hai mươi năm trước, khi anh vẫn còn là một học sinh cấp 3. Không chỉ có sự xuất hiện của NSƯT Xuân Bắc mà còn có đầy dủ dàn nghệ sĩ Táo quân như Công Lý, Tự Long,...

Các nghệ sĩ ưu tú gạo cội ủng hộ ca sĩ trẻ

Từ lúc này, quá khứ và hiện tại bắt đầu đan xen nhau với những khung cảnh vừa vui tươi, giàu năng lượng nhưng cũng gợi nhiều kỉ niệm trong lòng của chúng ta. Xuyên suốt MV là hình ảnh đan xen giữa những kỉ niệm về thời đi học của quá khứ - hiện tại và đáng chú ý là những phân đoạn khoe vũ đạo cực tự tin của Đức Phúc.

Màn vũ đạo cực ấn tượng của Đức Phúc

Là người bạn thân thiết của Đức Phúc, cả Hòa Minzy và Erik đều có mặt trong MV với vai trò khách mời.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ