Dục vọng trỗi dậy ở tuổi gần đất xa trời, cụ ông giở trò đồi bại với thiếu nữ giữa ban ngày

Theo nội dung cáo trạng, bị cáo T. có người thân làm ở bưu điện xã Cổ Bi nên bị cáo hay ra chơi và trông nom giúp người thân khi vắng mặt. Trong thời gian này, T. quen cháu D. (SN 1999, trú tại huyện Gia Lâm) do cháu D. hay đến bưu điện đọc sách và làm việc.

Thấy D. có thân hình phổng phao tuổi mới lớn nên dục vọng của gã đàn ông luống tuổi trỗi dậy. T. đã lên kế hoạch thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân. Ngày 30/7/2013, T. gọi điện cho D. nhờ ông trông giúp bưu điện vì ông này có việc gấp cần ra ngoài. D. đồng ý và đạp xe đến bưu điện.

Khi D. đi vào bưu điện , T. liền đóng sập cửa lại tránh mọi người để ý. Lúc này, do bị nước bẩn bắn lúc đi đường nên D. đi vào nhà vệ sinh rửa chân tay. Khi D. đi ra phòng làm việc, T. liền đe dọa, dùng vũ lực cởi quần áo nạn nhân rồi thực hiện hành vi hiếp dâm mặc cho D. ra sức van xin, chống cự. Do sợ cháu D. kêu la nên T. đã dùng tay bịt miệng để tiếp tục xâm hại.

Bị cáo Trịnh Quang T. tại phiên tòa phúc thẩm

Đúng lúc này, chị Lê Thị Án (người dân sống gần bưu điện) đi ra kiểm tra vì có người gọi điện nói thấy cháu D. đi vào bưu điện. Qua ô cửa kính, chị Ánh thấy T. và D. đang không mảnh vải che thân đứng cạnh nhau nên đã đạp cửa. Phát hiện bên ngoài có người, gã “yêu râu xanh” vội mặc quần áo rồi ra mở cửa.

Đúng lúc này, mẹ cháu D. cũng có mặt tại bưu điện. Do quá sợ hãi nên cháu D. khóc rất nhiều, mấy ngày sau mới ổn định và kể lại việc bị ông T. hiếp dâm. Từ lời kể của con, mẹ cháu D. đã làm đơn tố cáo ông T. xâm hại con gái.

Theo lời cháu D., trước đó vào tháng 6/2013 khi cháu đang học đánh máy vi tính ở bưu điện xã cũng bị ông T. xâm hại. Xong việc, ông T. dọa cháu không được nói việc trên cho ai biết.

Trong quá trình điều tra, Công an xác định, tinh trùng của người trên chiếc quần của D. vào thời điểm bị hãm hại là của ông Trịnh Quang T.. Nhưng khi làm việc với Công an, T. chỉ thừa nhận ngày 27/7/2013 đã giao cấu khi được cháu D. đồng ý. Còn ngày 30/7/2013, T. nói mình đang nằm viện điều trị nên không thừa nhận hành vi hiếp dâm.

Sau nhiều lần xét xử, kéo dài phiên tòa, ngày 20/7/2017, TAND huyện Gia Lâm quyết định tuyên phạt 23 tháng 6 ngày tù đối với Trịnh Quang T. về tội Hiếp dâm trẻ em. Do bị cáo tuổi cao sức yếu, có công trong thời kỳ kháng chiến nên ra mức án đó. Sau phán quyết, bị cáo T. làm đơn kêu oan, nói rằng bản thân không phạm tội.

Trong phiên xử phúc thẩm, T. vẫn quả quyết mình không hiếp dâm cháu D. như cấp phúc thẩm quy kết. T. còn cho rằng, bản thân mình bị người khác hãm hại, kết luận giám định ADN không chính xác.

