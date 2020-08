Mâu thuẫn chuyện đắp bờ ao cá, gã đàn ông dùng cuốc bổ chết hàng xóm rồi dựng hiện trường giả

Ngày 11/8, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt giữ đỗi với Ngô Đức Thiện (SN 1960, ngụ tại xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên) để điều tra về hành vi Giết người theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Công an tỉnh Nghệ An thông tin, ngày 6/8, đơn vị nhận được tin báo về một vụ tai nạn giao thông xảy ra ở xóm Mỹ Giang (Hưng nguyên, Nghệ An). Nạn nhân gặp tai nạn được xác định là anh Nguyễn Ngọc Nhâm (SN 1962, trú tại xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên).