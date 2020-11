Điều tra nghi án gã đàn ông U40 dùng dao khống chế, hiếp dâm thiếu nữ 16 tuổi

Theo nguồn tin từ PV của Báo Thanh Niên , tối 7/11 Công an Cà Mau vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc người đàn ông dùng dao, vào nhà khống chế hiếp dâm thiếu nữ 16 tuổi xảy ra trên địa bàn phường Tân Xuyên, TP Cà Mau.

Trước đó, vào ngày 4/11, bà L.T. L. (ngụ khóm 3, phường Tân Xuyên) đã đến công an trình báo về việc cháu mình là L.T.T. (16 tuổi, gọi bà L. bằng dì) bị một người đàn ông vào nhà, dùng dao khống chế hiếp dâm.

Cụ thể, bà L. cho biết, vào chiều tối 3/11 khi thấy cháu T. ở nhà một mình, ông P.A.T. (47 tuổi, ngụ khóm 2, phường 5, TP.Cà Mau) đã vào nhà rồi dùng dao khống chế, sau đó hiếp dâm cháu T.

Đến trưa ngày hôm sau, khi cháu T. đi học về thấy ông P.A.T. đứng gần nhà liền sợ hãi. Cháu không dám về nhà vì lo sẽ bị ông P.A.T. khống chế lần nữa nên đã bỏ sang nhà hàng xóm.

Phát hiện thấy thái độ của cháu gái khác thường, bà L. gặng hỏi thì được T. kể lại vụ việc bị người đàn ông 47 tuổi vào nhà khống chế hiếp dâm. Ngay lập tức, bà L. đã lên cơ quan công an trình báo vụ việc.



Mới mấy ngày trước, lãnh đạo Công an huyện Bảo Thắng, Lào Cai cũng đã triệu tập ông N.V.X (73 tuổi), trú tại xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng để làm rõ về hành vi hiếp dâm bé gái 13 tuổi.



Theo thông tin ban đầu, vụ việc trên xuất phát từ việc người dân xung quanh phát hiện ông X. bỗng nhiên dắt xe đạp của bé gái 13 tuổi cùng xã vào bụi rậm tại khu tái định cư. Sau đó, họ đã báo cho Theo thông tin ban đầu, vụ việc trên xuất phát từ việc người dân xung quanh phát hiện ông X. bỗng nhiên dắt xe đạp của bé gái 13 tuổi cùng xã vào bụi rậm tại khu tái định cư. Sau đó, họ đã báo cho gia đình nạn nhân.



Nhận được tin, gia đình đã trình báo vụ việc lên cơ quan công an để làm rõ việc con gái mình bị ông X. xâm hại.



