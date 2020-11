Chân dung nghi phạm dùng dao phóng lợn đâm chết hàng xóm vì mâu thuẫn cá nhân

Tin tức mới nhất ngày 12/11, tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng Trịnh Văn Hùng (37 tuổi, trú tại khu Lý Thường Kiệt, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà) khi đang lẩn trốn.

Được biết, Trịnh Văn Hùng chính là nghi phạm gây ra vụ án mạng khiến cho nạn nhân là anh B. T. C. (49 tuổi, ngụ cùng khu) tử vong

Đ ối tượng Trịnh Văn Hùng. Ảnh: Kinh tế nông thôn

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Công an huyện Hải Hà bắt giữ đối tượng gây án khi đang lẩn trốn ở bến tàu thôn Đông (xã Vạn Ninh, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh).





Theo Công Lý đưa tin, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào khoảng 23h30 khuya 10/11, Trịnh Văn Hùng đã xảy ra xô xát, đánh nhau với anh C. ở khu Lý Thường Kiệt do mâu thuẫn trong sinh hoạt.

Trong lúc xô xát, Trịnh Văn Hùng đã dùng tuýp sắt có gắn dao nhọn ở đầu gây thương tích ở đầu và bụng của anh C. khiến nạn nhân bị thương nặng. Sau khi gây án, Hùng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Dù đã được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Hải Hà nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng.

Ảnh minh họa

Ngay khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Công an huyện Hải Hà phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh tiến hành tổ chức và truy bắt đối tượng gây án. Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan Công an củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý đúng theo quy định của Pháp luật



Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Cái giá phải trả cho gã cháu nội sát hại bà cướp tài sản vì không xin được tiền chuộc điện thoại



Theo TN/SKCĐ