Đụng hàng Chi Pu, Cô Em Trendy thả like comment móc mỉa hot girl đời đầu cực nhạy cảm

Gần đây trên mạng xã hội nổi lên loạt ảnh của các IT Girl, Fashionista Việt liên tục đụng hàng "chan chát" loạt trang phục và phụ kiện. Lời giải thích sau những loạt ảnh "nhân bản vô tính" này là bởi các trang phục hàng hiệu mà họ xúng xính đều là do thương hiệu tài trợ và việc sử dụng trang phục là do hãng quyết định. Trong màn hợp tác này, IT girl đóng vai trò influencer, nhân vật có tác động lớn đến các hoạt động quảng bá nhãn hàng, nhất là tăng nhận diện thương hiệu.

Màn đụng hàng giữa Cô Em Trendy và Chi Pu

Các thương hiệu chỉ có số lượng đồ mẫu ít ỏi nên không tránh được khoản "đụng hàng" giữa các sao với nhau. Đây cũng chính là lí do mới đây hai nhân vật đình đám của mạng xã hội Instagram là Cô Em Trendy và Chi Pu có màn đụng hàng y nguyên chiếc váy đỏ cực sexy và sang chảnh tới từ một thương hiệu nổi tiếng. Khi cả hai cùng diện một chiếc đàm thì khán giả có thể ngay lập tức nhìn ra được liệu bộ trang phục này hợp với ai hơn, ai diện và phối đồ đẹp hơn.

Trước những comment khen chê của cư dân mạng, đáng chú ý Cô Em Trendy Khánh Linh đã thả like ngay comment khá nhạy cảm có tình tiết "móc mỉa Chi Pu của fan. Cụ thể comment này có lời khen Khánh Linh diện chiếc đầm sang hơn và gọi Chi Pu bằng một nickname trêu đùa khá nhạy cảm.

Màn thả like nhạy cảm tới từ tài khoản Instagram của Cô Em Trendy (Nguồn: Group Cafe trà đá Phuket)

Trước thông tin này nhiều fan cho rằng đây chỉ là công cụ thả like tự động vì comment nào dù khen dù chê, tài khoản @klinhnd cũng đều thả tim nhiệt tình. Hiện chính chủ vẫn chưa lên tiếng về sự việc này.

Cô Em Trendy hay Khánh Linh sinh năm 1995 từng là gương mặt nổi bật của cuộc thi The Face. Hiện cô đang là người mẫu, fashionista cực hot trên mạng xã hội kiêm Youtuber và là gương mặt được các hãng thời trang quốc tế vô cùng ưu ái. Trước khi vào Nam lập nghiệp, cô được dân mạng gọi là “nữ hoàng lookbook Hà thành”.

Khánh Linh đã lột xác ngoạn mục kể từ chương trình The Face

Sau khi rời khỏi The Face, Khánh Linh không cố gắng tận dụng sức nóng từ chương trình mà chọn cách âm thầm khẳng định bản thân bằng chính cá tính, hình ảnh thời trang độc đáo. Với mái tóc tém cá tính và gu thời trang cực thời thượng, Cô Em Trendy đang dần khẳng định vị trí của mình trong làng thời trang Việt Nam.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ