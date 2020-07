Gia đình bần thần, đứng ngồi không yên vì vẫn chưa tìm thấy cán bộ trại giam nghi nhảy cầu tự tử

Your browser does not support HTML5 video.

Xót xa bé trai chạy băng qua đường bị ô tô tông trực diện

Vào thời điểm trên khi bé trai đi cùng 2 người bạn sau đó chạy qua đường thiếu quan sát đã bị chiếc xe ô tô lao tới tông bay nhiều mét khiến người xem sợ hãi , rất may trong vụ việc cháu bé chỉ bị thương nhẹ.