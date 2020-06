Đứng tim trước cảnh xe máy vượt ẩu, lấn làn tông thẳng vào đầu ô tô trên cầu vượt Trần Khát Chân

Khoảng hơn 13h hôm nay, một nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 29E1 - 573.29 chở theo một nam thanh niên khác, cả hai không đội mũ bảo hiểm lưu thông trên cầu vượt Trần Khát Chân hướng đi hầm Kim Liên.

Khi đi lên cầu, nam thanh niên điều khiển xe máy lượn lách, đánh võng khiến các xe lưu thông cùng chiều và ngược chiều khiếp sợ. Khi xe máy di chuyển đến giữa cầu thì xe tăng ga vượt ra giữa lòng đường rồi di chuyển sang làn đối diện. Bất ngờ, xe máy va chạm trực tiếp với ô tô Inova đi ngược chiều.

Vụ tai nạn được camera hành trình ghi lại

Đúng lúc này, một chiếc xe BMV di chuyển cùng chiều xe máy đi đến, không kịp tránh nên đã va chạm vào 2 thanh niên dẫn đến vụ tai nạn liên hoàn . Khi vụ tai nạn xảy ra, hai thanh niên văng ra khỏi xe và nằm bất động giữa đường.

Theo hình ảnh từ camera hành trình và hình ảnh chụp trên cao xuống, xe máy và xe ô tô bị hư hỏng nặng, các mảng vỡ văng tung tóe khắp mặt đường. Vụ tai nạn đã khiến đoạn đường trên cầu bị ùn tắc, nhiều xe ô tô không di chuyển được.

Ngay sau đó, người tham gia giao thông đã báo sự việc đến Đội Cảnh sát giao thông số 4 đã có mặt tại hiện trường. Bước đầu xác định, một nam thanh niên bị gãy dập 2 chân. Nam thanh niên còn lại bị thương nặng, bất tỉnh trên ngay giữa hiện trường vụ tai nạn.

Nam thanh niên lạng lách, đánh võng khi đi trên cầu vượt



Cơ quan chức năng đã đưa hai nạn nhân đến bệnh viên Thanh nhàn cấp cứu. Đồng thời khẩn trương phân luồng giao thông, bao vây khu vực tai nạn để phục vụ công tác điều tra

“Cán bộ CSGT trực chốt gần đó đã tới hỗ trợ, che nắng cho người gặp nạn và phối hợp với người dân gọi lực lượng y tế đưa 2 nạn nhân cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn; đồng thời, bảo vệ hiện trường và phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ việc”, Chỉ huy Đội CSGT số 4 thông tin.

Sau khi hoàn thành công tác liên quan đến giao thông đường bộ, Đội CSGT số 4 đã bàn giao vụ việc lại cho Công an quận Hai Bà Trưng điều tra, thụ lý theo đúng thẩm quyền và quy định của Pháp luật

Cận cảnh hiện trường vụ tai nạn

Cầu vượt Trần Khát Chân có chiều dài hơn 350m, rộng 11m, dành cho 2 làn xe ô tô, 2 làn xe hỗn hợp gồm cả xe buýt. Cầu vượt Trần Khát Chân là khu vực giao thông đông đúc, nhất là giờ tan tầm.

