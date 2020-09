Dũng 'trọc' chính thức bị khởi tố về tội Tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy

Your browser does not support HTML5 video.

Động vật đại chiến số 38: Sư tử thể hiện quyền uy bằng cách tả xung hữu đột giữa bầy linh cẩu

Tuy gặp khá nhiều khó khăn ban đầu khi bị đánh hội đồng bởi bầy linh cẩu nhưng sư tử vẫn thể hiện được quyền uy của bậc chúa sơn tâm khi cuối cùng vẫn giành được chiến thắng khiến bầy linh cẩu phải bỏ chạy.