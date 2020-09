Tên tội phạm táo tợn dùng xe cẩu kéo trộm hai oto con đỗ tại chung cư trong thời tiết mưa lớn

Chiều 3/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đối tượng Hoàng Phi Long (SN 1985, ở xã Lại Thượng, huyện Thạch Thất, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản

Theo điều tra, chiều 25/8, Công an phường Trung Hòa liên tiếp nhận được trình báo của chị Nguyễn Thị Hà về việc gia đình bị mất trộm chiếc xe ô tô gồm xe Toyota Land Cruiser BKS 30A-273.43 và anh Vũ Việt Tiến trình báo mất chiếc xe Gentra BKS 30A-493.13. Điều đáng nói là cả hai chiếc xe đều được đậu đỗ tại khu vực chung cư B11A, B11B ở khu đô thị Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. và không tìm thấy trong cùng thời điểm.

Đối tượng tại cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Đội CSHS Công an quận Cầu Giấy phối hợp các Phòng Nghiệp vụ Công an TP Hà Nội khẩn trương vào cuộc điều tra, truy tìm thủ phạm gây án. Qua điều tra, các lực lượng phá án nhận định cả hai vụ án đều do cùng một đối tượng gây nên và thủ đoạn gây án của đối tượng có tính toán kỹ lưỡng thời điểm gây án bởi suốt chiều và tối 25/8, khu vực Hà Nội có mưa lớn dẫn tới tình hình bảo an có phần lơ là.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan CSĐT xác định, 2 chiếc xe bị mất cắp đã được xe cẩu kéo vận chuyển đi. Đây là một vụ gây án rất táo tợn vì đối tượng ngang nhiên sử dụng phương tiện cỡ lớn để trộm cắp.

Với quyết tâm cao, chỉ chưa đầy 24h kể từ khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã làm rõ, xác định được đối tượng gây án chính là Hoàng Phi Long, nhanh chóng thu hồi được 2 chiếc xe tang vật.

Sau khi được đưa về cơ quan công an, Long khai nhận ngày 24/8, khi đi qua khu vực Nam Trung Yên quan sát có nhiều ô tô để ở nơi công cộng không có ai trông giữ đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Long dự định sau khi trộm cắp được sẽ mang về bán hoặc sữa chữa làm lại số khung, số máy của ô tô để đem bán. Đối tượng gọi điện cho một Công ty về dịch vụ cứu hộ giao thông thuê xe cẩu kéo ô tô.

Long đã thay màu sơn và biển số của chiếc xe.

Khi nhân viên của công ty cứu hộ ô tô này đưa xe cẩu kéo đến, Long thản nhiên chỉ vào 2 chiếc xe ô tô đắt tiền nhất ở khu vực trên và yêu cầu nhân viên cứu hộ cẩu 2 chiếc xe ô tô này phóng thẳng về nhà mình tại xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội. Bởi Long hành động quá ngang nhiên nên lái xe cẩu kéo không mảy may nghi ngờ.

Sáng ngày 26/8, Long đưa chiếc xe Toyota Land Cruiser đến gara ô tô Đức Tiến ở cùng huyện để làm vệ sinh nội thất. Chiếc xe còn lại được Long mang đến một gara ô tô tại huyện Phúc Thọ làm lại số khung, số máy và thay đổi nội thất xe thành một chiếc xe hoàn toàn mới nhằm che giấu hành vi trộm cắp của mình. Tuy nhiên, ngay chiều ngày 26/8, Long đã bị Công an quận Cầu Giấy bắt giữ.

Đối tượng Hoàng Phi Long từng có thời gian làm cho một gara chuyên sữa chữa ô tô và thay thế nội thất ô tô cũ bởi vậy Long rất thông thạo về kỹ năng “luộc” đồ, hay biến hóa một chiếc xe ô tô thành một chiếc xe mới khiến ngay cả chủ nhân cũng khó lòng nhận ra, hoặc xả xe ra làm nhiều phần để bán phụ tùng.

Hai chiếc oto đã kịp thời được thu hồi.

Chỉ huy Công an quận Cầu Giấy khuyến cáo người dân, nhất là các chủ xe cần nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ tài sản của mình. Tuyệt đối không để xe dưới lòng đường, trên vỉa hè gây cản trở giao thông; đồng thời không đậu đỗ ô tô ở những nơi không có người trông giữ, rất dễ trở thành món mồi béo bở cho bọn tội phạm.

