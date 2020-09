Dừng xe tại chốt kiểm dịch để khai báo y tế, sản phụ bất ngờ chuyển dạ và đã "vượt cạn" thành công

Ngày 1/9, Bác sĩ Hoàng Văn Thám - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Chân Mây, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết Sức Khỏe của 2 mẹ con sản phụ hạ sinh ngay tại chốt kiểm dịch số 4 đã ổn định và đang được chăm sóc tại khu cách ly của bệnh viện theo quy định.

Sản phụ được lực lượng chức năng hỗ trợ đỡ đẻ trước chốt kiểm soát dịch số 4

Trước đó vào 1h30 sáng ngày 31/8, chị Nguyễn Thị L (SN 1993, trú ở Phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương ) cùng chồng là anh Trần Văn N (trú thôn Thành Trung, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đi xe khách giường nằm để về Huế.

Khi đến chốt kiểm dịch số 4 tại huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, xe khách dừng lại để khai báo y tế và đo thân nhiệt theo quy định. Vừa xuống xe, chị L đã bất ngờ có dấu hiệu chuyển dạ. Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt cùng nhân viên y tế đã tiến hành hỗ trợ và đỡ đẻ thành công.

Cháu bé và chị L đều khỏe mạnh an toàn

Cháu bé sinh ra nặng 3,1 kg và hoàn toàn khỏe mạnh. Lực lượng chức năng đã liên hệ với Bệnh viện Đa khoa Chân Mây đưa xe cấp cứu chờ 2 mẹ con sản phụ về bệnh viện để các bác sĩ tiếp tục chăm sóc.

Your browser does not support HTML5 video.

Chốt kiểm dịch COVID-19 tại Phú Yên

Theo Phương Hoa/SKCĐ