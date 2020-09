Nghi vợ dấm dúi cho tiền nhà ngoại nên đuổi đi, khi biết sự thật liền hối không kịp

Tôi và vợ cưới nhau đã 2 năm. Cô ấy vốn là một người hiền lành, chịu khó và biết nhẫn nhịn. Đó cũng là lý do tại sao tôi quyết định chọn cô ấy là người đi cùng mình suốt cuộc đời dù trong lòng vẫn còn chút lưu luyến với người cũ.

Gia đình tôi và vợ đều ở ngoại thành. Khi cưới về, chúng tôi góp tiền mua được một căn nhà nho nhỏ không quá xa chỗ làm. Cô ấy là người phụ nữ biết vun vén gia đình , lúc nào cũng cơm ngon canh ngọt, lại thêm công việc ổn định, lương lậu cũng chẳng kém gì chồng. Thế nên, tình cảm tôi dành cho vợ ngày càng nhiều, thế nhưng với gia đình cô ấy thì không.

Có thể nói, bên ngoại nhà vợ là điều gì đó tôi không thể ưa nổi. Mẹ vợ bị khớp, ngày chẳng làm được gì ngoài 3 bữa cơm. Bố thì hay rượu chè nhậu nhẹt, người chẳng mấy khi tỉnh táo. Chị gái vợ cũng không khá khẩm là bao, lấy anh công nhân việc làm chẳng ổn định, nuôi 2 đứa con cũng khó khăn. Chính vì thế, trước khi lấy chồng thì vợ tôi là kinh tế chính trong nhà. Sau khi kết hôn, gia đình vợ không ít lần gọi tôi vay tiền, tất nhiên tôi đều từ chối.

Ảnh minh họa

Vợ tôi lấy chồng cũng không yên, nhiều khi phải ôm cả con về ngoại khi có việc gấp khiến tôi càng khó chịu. Thế nên, tôi quyết định thẳng thắn: Anh tôn trọng em nhưng gia đình em quá nhiều vấn đề. Đã lấy chồng thì theo chồng, gia đình này mới là điều em cần quan tâm đầu tiên.

Mỗi lần như thế, vợ chỉ im lặng khóc. Từ đó, cô ấy cũng ít khi về ngoại. Tôi càng thấy lời nói với vợ là đúng, cô ấy lấy chồng rồi, nếu có lo thì phải lo cho bố mẹ tôi mới đúng! Chính vì tin tưởng vợ, nên khi nghi ngờ cô ấy lén lút làm chuyện gì sau lưng tôi càng cảm thấy giận. Tối hôm trước, đang ăn cơm thì vợ có điện thoại, cô ấy vội vã đi ra ngoài nghe, nói to nhỏ nhưng tôi loáng thoáng nghe ra vấn đề tiền bạc.

Tôi nghi ngờ, nhưng muốn có bằng chứng cụ thể. Tôi lén ra sau lưng cô ấy, nghe được vợ gọi chị, xưng em, nói gia đình khó khăn không giúp được nhiều, chỉ có 5 triệu mà thôi.

Thế là, tôi hùng hổ vào két sắt kiểm tra thì đúng thấy hụt đi 5 triệu thật. Không giữ nổi bình tĩnh, tôi ra ngoài mắng vợ sa sả, thậm chí còn tức giận đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Lúc này, điện thoại gọi đến, tôi tức giận giật phắt từ tay vợ rồi để lên tai nghe liền sững người.

Ảnh minh họa

Đầu dây bên kia không ai khác chính là chị gái tôi. Chị nói cần vay 20 triệu mua xe mới, chiếc xe cũ hôm nọ hỏng đã không thể đi nổi. Tuy nhiên, vì tôi quá chặt chẽ về vấn đề tiền nong nên vợ tôi chỉ dấm dúi cho vay được 5 triệu.

Tôi ngớ người, nhìn sang vợ thấy mắt cô ấy đã đỏ hoe. Vợ nói: Em lúc nào cũng coi bố mẹ chồng như bố mẹ ruột, dù hai bên có chuyện gì em đều lo lắng như nhau. Vậy mà anh ích kỷ, trách em chỉ lo cho bên ngoại!

Đây là lần đầu tiên vợ nói thẳng trước mặt tôi như thế bởi trước đây dù tôi nói gì cô ấy cũng chỉ im lặng. Tôi cảm thấy vô cùng áy náy, muốn xin lỗi vợ nhưng không biết phải làm thế nào.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Vợ bầu nằng nặc đòi ly hôn chỉ vì tôi giấu chuyện cho người yêu cũ vay 200 triệu

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ