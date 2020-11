Cực sốc: Cảnh sát Hàn Quốc triệt phá đường dây đánh bạc online toàn idol, diễn viên nổi tiếng

Tháng 9 vừa qua, người hâm mộ Kpop dậy sóng trước thông tin 2 nam idol đình đám đang bị tiến hành điều tra về tội danh đánh bạc trái phép ở Philippines.

Cụ thể, theo đài MBC, 1 trong 2 idol này còn tham gia đánh bạc qua mạng, thông qua một trang web bất hợp pháp được điều hành bởi người Hàn, số tiền cược vô cùng lớn lên tới 50 triệu won (hơn 1 tỷ đồng).

Thông qua những gợi ý ít ỏi, cư dân mạng nhanh chóng tìm ra danh tính 2 nam idol tham gia đường dây đánh bạc chính là Yoonhak và Sungjae - thành viên của nhóm Supernova (nhóm nhạc từng kết hợp với T-ara trong bản hit Time To Love).

Ngay sau thông tin này, công ty quản lý đã lên tiếng xác nhận và gửi lời xin lỗi đến đông đảo công chúng. Điều này khiến nhiều fan hâm mộ cảm thấy vô cùng thất vọng.

Cứ tưởng mọi chuyện đã dừng lại ở đó nhưng không, đến tối ngày 25/11, đài MBC lại tiếp tục đưa tin về kết quả điều tra liên quan đến vụ đánh bạc. Sau khi điều tra mở rộng, cảnh sát phát hiện còn nhiều người nổi tiếng khác cũng tham gia đánh bạc online.

Cảnh sát thông tin, những trang web bất hợp pháp này được 4 người Hàn Quốc điều hành, tuy nhiên, trụ sở của sòng bạc lại nằm ở mãi Philippines. Khi muốn tham gia, các con bạc sẽ truy cập vào hệ thống, sau đó chọn 1 người địa phương thay mặt cho mình để đánh bạc.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, có hàng ngàn người Hàn tham gia đánh bạc dựa theo hình thức này. Trong đó, không chỉ có người bình thường mà cả diễn viên, idol nổi tiếng cũng không ngoại lệ. Danh sách những Ngôi Sao tham gia đường dây đánh bạc hiện đã được cảnh sát nắm giữ.

Hiện tại, danh tính những ngôi sao này đang được netizen truy lùng ráo riết.

Theo TN/SKCĐ