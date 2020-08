Tóm gọn đường dây đưa 44 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào TP.HCM

Tin tức mới nhất ngày 9/8, tờ Thanh niên dẫn lại thông tin từ Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố và thi hành bắt khẩn cấp, tạm giam đối với 2 bị can là Phùng Thế Anh (26 tuổi, trú tại thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng) và Vàng Xeo Soá (31 tuổi, trú tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương) về hành vi đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Phùng Thế Anh tại cơ quan điều tra.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1h sáng ngày 16/7 Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phối hợp với lượng lượng Cảnh sát giao thông Bộ Công an phát hiện 1 chiếc xe ô tô có nhiều biểu hiển nghi vấn ở khu vực biên giới tổ 26, P.Phố Mới, TP.Lào Cai, nghi chở người nước ngoài theo hướng về Hà Nội.



Ngay lập tức, nhóm đã cho dừng xe tại trạm kiểm soát km 237, cao tốc Nội Bài – Lào Cai và bắt quả tang 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, theo Ngay lập tức, nhóm đã cho dừng xe tại trạm kiểm soát km 237, cao tốc Nội Bài – Lào Cai và bắt quả tang 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, theo Pháp luật plus.



Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng Phùng Thế Anh và Vàng Seo Xóa cùng 1 số đối tượng có liên quan đã tổ chức đưa người Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng Phùng Thế Anh và Vàng Seo Xóa cùng 1 số đối tượng có liên quan đã tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.



Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng này khai nhận, từ 15/7 đã đưa 44 công dân Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam, thu về 71.000 nhân dân tệ (khoảng 240 triệu đồng).

4 đối tượng Trung Quốc vượt biên trái phép.

Theo đó, nhóm người Trung Quốc sẽ được đưa vượt biên sang Lào Cai, né tránh các trạm kiểm soát phòng dịch và đi vào địa bàn TP.HCM. Ngoài 40 người được nhóm đưa vượt biên trót lọt thì 4 người còn lại đã bị bắt giữ.



Được biết, Phùng Thế Anh và Vàng Seo Xoá đã liên lạc với các đối tượng người Trung Quốc qua phần mềm gọi điện WeChat.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ