Đường dây ma túy lớn nhất tại Biên Hòa đã bị triệt phá, 3 đối tượng bị bắt giữ

Theo thông tin từ cơ quan Công an cung cấp, từ đầu tháng 5/2020, qua công tác điều tra, lực lượng trinh sát phát hiện trên địa bàn thành phố Biên Hòa xuất hiện một số đối tượng có dấu hiệu nghi vận chuyển ma túy từ Thành phố Hồ Chí Minh về Đồng Nai để tiêu thụ. Những trinh sát dày dặn kinh nghiệm ngay lập tức thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để theo dõi hành tung của các đối tượng nghi vẫn.

Đến ngày 10/8, nhận được thông tin đối tượng sẽ trực tiếp giao ma túy và cất giữ một số lượng ma túy tại một phòng trọ trên địa bàn thành phố Biên Hòa, các trinh sát đã ngay lập tức bao vây khu vực phòng trị và đợi thời cơ bắt quả tang.

Tang vật thu giữ từ vụ án.

Tới khoảng 11 giờ ngày 10/8, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Biên Hòa phát hiện một đối tượng điều khiển xe mô tô biển số 60 C2- 666-07 tại khu phố 3, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã chủ động tiếp cận vây bắt.

Trong quá trình, đối tượng đã có hành động chống trả quyết liệt, lao xe vào lực lượng làm nhiệm vụ hòng chạy thoát. Hành động này của đối tượng đã khiến một chiến sĩ bị thương nhẹ, chiếc xe máy hư hỏng nặng. Ngay sau đó đối tượng đã bị khống chế và bắt giữ tại trận. Kiểm tra trên người đối tượng, lực lượng Công an phát hiện và thu giữ 1 gói ma túy đá.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận danh tính là Phan Hoàng Phong, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại khu phố 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Sau khi khám xét nơi ở trọ của Phong tại phường Tam Hiệp, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ hơn 50 gram ma túy đá. Phong khai nhận mình chỉ mua lại số ma túy này từ đối tượng khác trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Khi đối tượng đang trên đường vận chuyển và tìm cách tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Đối tượng Trần Thị Tố Uyên tại cơ quan điều tra.

Mở rộng điều tra, Công an thành phố Biên Hòa đã bắt giữ, khám xét nơi ở trọ của 2 đối tượng khác là Trần Thị Tố Uyên (sinh năm 1977, đăng ký thường trú tại phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương ) và Phạm Văn Cảnh (sinh năm 1986, ngụ tổ 9, khu phố 3, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa). Tại số nhà 1G/68, tổ 9, khu phố 3, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, lực lượng Công an thu giữ gần 1,5 kg ma túy đá; 20 viên nén ma túy tổng hợp; 1 cân tiểu ly; xe mô tô biển số 60B4-766-88 cùng hơn 160 triệu đồng.

Theo điều tra ban đầu, Uyên và Cảnh thuê phòng trọ sống với nhau như vợ chồng. Số lượng ma túy nói trên, Uyên mua tại Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó đưa về phòng trọ cất giấu. Hàng ngày, Cảnh phụ trách phân phối hàng cho các mối hàng nhỏ ở thành phố Biên Hòa và tỉnh Bình Dương để tiêu thụ và giao ma túy.

Tiếp tục khám xét một điểm ở trọ khác của đối tượng Trần Thị Tố Uyên ở Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều gói lớn màu vàng để đựng ma túy đá và nhiều tài liệu quan trọng phục vụ cho công tác điều tra.

Đối tượng Cảnh giả danh xe ôm để vận chuyển.

Thượng tá Huỳnh Yên Nam - Trưởng Công an thành phố Biên Hòa cho biết, đây là đường dây mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng lớn ma túy lớn nhất được Công an thành phố Biên Hòa triệt xóa. Các đối tượng Uyên, Cảnh và Phong là những “mắt xích” quan trọng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy vừa bị Cơ quan Công an bắt giữ.

Các đối tượng hoạt động kín đáo, có nhiều thủ đoạn rất tinh vi, thường xuyên thay đổi nơi ở trọ, thuê nhiều địa chỉ để cất giữ ma túy nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng; khi giao ma túy thường giả danh người chạy xe ôm công nghệ hoặc là để ma túy một nơi nào đó rồi gọi đối tượng ra lấy; tiền mua bán ma túy, các đối tượng sử dụng phương thức chuyển khoản qua thẻ ngân hàng từ đó đã qua mắt lực lượng chức năng.

Đối tượng Phan Hoàng Phong thừa nhận mình là một nhánh nhỏ trong đường dây của Uyên và Phong. Hắn đã thực hiện mua bán trót lọt tới 5 lần, mỗi lần mua với số tiền hơn 15 triệu đồng, sau đó đưa về phòng trọ phân chia thành nhiều tép nhỏ bán để kiếm lời. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ