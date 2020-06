Đương kim Quả bóng Vàng Việt Nam 2019 bất ngờ tăng giá gấp 10 trên Transfermarkt

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng - đương kim Quả bóng vàng Việt Nam 2019 vừa được Transfermarkt định giá lại, cao gấp 10 lần so với thời điểm cách đây một tháng.

Mới đây, trang thông tin chuyển nhượng uy tín Transfermarkt vừa đưa ra bảng định giá mới nhất, trong đó có cập nhật giá mới của một số cầu thủ. Nổi bật trong số đó là đương kim Quả bóng Vàng Việt Nam 2019 Đỗ Hùng Dũng.



Theo cập nhật mới nhất, Hùng Dũng được định giá là 250.000 euro (khoảng 6,5 tỷ đồng), gấp 10 lần so với lần định giá trước đó.

Với việc tăng giá trị một cách chóng mặt này, Hùng Dũng đã lọt top các cầu thủ được định giá cao nhất Việt Nam, chỉ xếp sau Quế Ngọc Hải và Nguyễn Tiến Linh - 2 cầu thủ được định giá 300.000 euro.

Đỗ Hùng Dũng được định giá tăng gấp 10 lần so với trước

Động thái này của Transfermarkt khiến dư luận không mấy ngạc nhiên. Cách đây khoảng 1 tháng, khi Đỗ Hùng Dũng vừa đoạt Quả bóng Vàng 2019, cầu thủ này chỉ được Transfermarkt định giá có 25.000 euro, thuộc diện thấp nhất trong số các cầu thủ ĐTQG Việt Nam. Định giá này rất vô lý so với đẳng cấp thực của cầu thủ CLB Hà Nội. Vì vậy, việc Transfermarkt "sửa sai" khi định giá Đỗ Hùng Dũng lên gấp 10 lần so với giá cũ là "hợp tình hợp lý".

Với định giá mới này, Hùng Dũng sánh ngang với Quang Hải trở thành cầu thủ đắt giá thứ 2 ở đội tuyển Việt Nam.

Đỗ Hùng Dũng và HLV Park Hang Seo tại lễ trao giải quả bóng vàng





Đoàn Văn Hậu - cầu thủ Các cầu thủ được định giá 200.000 euro ở tuyển Việt Nam là Nguyễn Công Phượng, Đặng Văn Lâm, trung vệ Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Nguyễn Phong Hồng Duy, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh, trung vệ Nguyễn Thành Chung và tiền vệ trẻ Nguyễn Hoàng Đức.Đoàn Văn Hậu - cầu thủ bóng đá đang có mức lương cao nhất Việt Nam chỉ được định giá vỏn vẹn 150.000 euro.

Your browser does not support HTML5 video.

Đỗ Hùng Dũng nhận giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2019

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ