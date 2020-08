'Note' lại ngay bí kíp làm văn được Thủ khoa môn Ngữ Văn ở An Giang chia sẻ cực chi tiết và đầy đủ

Sau 2 tuần hồi hộp chờ điểm thi, các sĩ tử tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2020 cuối cùng cũng đã nhận được kết quả vào rạng sáng nay (27/8). Gần như đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng công bố phổ điểm chính thức của tất cả các môn thi.

Theo đó, môn Ngữ Văn xuất hiện 2 bài thi đạt điểm tuyệt đối. Ngay trong đêm ngày 27/8, cộng đồng mạng đã xôn xao 'truy vết' 2 thí sinh xuất sắc này. Không cần mất quá nhiều thời gian, chủ nhân của 1 trong 2 bài thi đã chính thức lên tiếng xác nhận thông tin trong niềm hân hoan của bạn bè, gia đình và thầy cô.

Phổ điểm môn Ngữ Văn ghi nhận 2 sĩ tử đại điểm tuyệt đối

Chỉ vài phút sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi Kỳ thi THPT Quốc gia 2020 đợt 1, Dương Ngọc Trâm và mẹ đã chia sẻ những cảm xúc hạnh phúc của mình lên mạng xã hội và nhận được nhiều sự quan tâm của bạn bè, thầy cô, gia đình và cả cộng đồng mạng.

Chia sẻ điểm thi trên mạng xã hội, Ngọc Trâm nhận được vô vàn sự quan tâm

Vừa bất ngờ, vừa vỡ òa trong xúc động, Trâm vẫn cố gắng trả lời từng lời chúc của mọi người, đủ để thấy cô nàng đúng chuẩn vừa học giỏi, vừa thân thiện.

Bất ngờ với kết quả thi

Chia sẻ với PL&BĐ, Trâm cho biết, "Thật sự nghe tin mình là một trong 2 bạn đạt điểm 10 duy nhất môn Văn, mình chưa dám tin mình đã đạt được kết quả đó. Bởi đây là kỳ thi quốc gia, bạn nào cũng tài năng xuất chúng. Nhưng đúng là thật sự quá vui và hạnh phúc luôn".

Cô bạn cho biết gia đình mình rất vui và hạnh phúc với thành tích vượt bậc của Trâm: "Người đầu tiên mình chia sẻ kết quả này là mẹ. Cả hai mẹ con đã ôm nhau khóc rất nhiều".

Dương Ngọc Trâm cho biết bản thân từng tốn thời gian cho việc tìm kiếm dẫn chứng, liên hệ, trích dẫn để đưa vào bài làm môn Ngữ văn. Tuy nhiên, khi áp dụng những kiến thức đó vào bài làm, nữ sinh nhận thấy nội dung lan man và rời rạc. Cô gái này nhận ra quan trọng nhất là nắm vững kiến thức cơ bản nên điều chỉnh bằng cách lập sườn bài và dàn ý trước.



Dương Ngọc Trâm thủ khoa môn Ngữ Văn THPT 2020 tại An Giang

Bài thi đạt điểm tuyệt đối

Với bài thi Văn đạt trọn 10 điểm, cô bạn tâm sự: "Phần Đọc Hiểu thì mình cố gắng đọc cho kỹ đề bài và trả lời sát nhất câu hỏi đề đưa ra, để không bị mất điểm phần này. Về phần Làm Văn, câu NLXH 200 chữ thì mình phân tích và giải thích kỹ từ khóa của đề, ngoài ra có liên hệ thực tế với tình hình dịch bệnh hiện nay, chẳng hạn với đề bài là 'trân trọng cuộc sống mỗi ngày' thì liên hệ với Đất Nước mình vì yêu quý cuộc sống, yêu mến đời thường, nhờ những thứ nhỏ nhặt mà căn bản như tình yêu 'cuộc sống mỗi ngày' mà chúng ta đã vượt qua cơn nguy nan của đại dịch.

Về câu NLXH, mình chủ yếu là khai triển luận cứ làm rõ luận điểm tư tưởng 'Đất Nước của Nhân Dân', mình bình luận đoạn trích là để làm nổi bật tư tưởng đó, chứ không phải chỉ đơn thuần là phân tích từng câu từng chữ. Ngoài ra mình còn có liên hệ, dẫn chứng thêm vào bài làm của bản thân những trích dẫn từ các nhà văn nước ngoài vào, nhờ vậy bài mới trọn vẹn được".

Đạt điểm tuyệt đối nhưng ... không thích học

Ngọc Trâm chia sẻ, trong thời gian ôn luyện, cô bạn dành khoảng 90 phút cho mỗi môn học, riêng với môn Ngữ Văn, đôi khi Trâm sẽ dành hẳn một buổi tối để nghiên cứu và làm bài văn Nghị luận Văn học chiếm 5 điểm.

Dành ra cả một buổi tối thay vì chỉ giới hạn bài làm trong 180 phút như thời gian thi thật giúp Trâm có thể trau chuốt lại từng câu chữ, khiến bất kỳ ý văn nào cô bạn vẽ nên đều rất chỉn chu. Trâm còn tâm sự mình không phải là người thích học, nên thường 11 giờ Trâm đã đi ngủ, ngoài ra Trâm cũng không có thói quen dậy sớm học bài hay ôn thi cấp tốc.

"Bí quyết của mình là phải đọc thật nhiều sách, tiểu thuyết phù hợp với văn phong của mình để việc đọc sách như vừa thư giãn giải trí vừa giúp việc học mau vào. Ngoài ra, mình cũng đọc tham khảo văn mẫu, trao đổi cặn kẽ với bạn bè và giáo viên đến khi nào hiểu ra vấn đề thì thôi".

Thành tích cao nhất thời đi học của cô bạn là từng giành giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh. Ngọc Trâm dự định sẽ dự thi tổ hợp khối D14 (Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh) để xét tuyển ngành Quản trị Du lịch và Lữ hành của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM.

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020

