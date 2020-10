Chùm ảnh: Đường phố ngập tràn sắc cờ hoa, hân hoan kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội

Theo Báo Người Lao Động đưa tin, tại các con phố như Hàng Bông, Hoàng Diện, Lý Thái Tổ người dân đã treo rất nhiều cờ đỏ sao vàng, tại các tuyến đường ở Hồ Hoàn Kiếm, pano, áp phích và những triển lãm tranh về "Hà Nội những dấu son lịch sử" nhằm kỷ niệm 1010 năm Thăng Long Hà Nội và giải phóng Thủ Đô 10/10.





Kỷ niệm 1010 năm Thăng Long Hà Nội là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn, góp phần giáo dục tuyên truyền về đạo lý "uống nước nhớ nguồn", đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc của người dân Thủ đô về truyền thống lịch sử văn hóa của mảnh đất nghìn năm văn hiến.

Một người dân tại quận Ba Đình chia sẻ: “Các mô hình trang trí 1010 năm Thăng Long – Hà Nội rất ý nghĩa, ấn tượng, gợi cho người dân chúng tôi cảm nhận được lịch sử hào hùng của Thủ đô ta”.

Dưới đây là một số hình ảnh Thủ đô Hà Nội vào sáng nay:

Hình ảnh đôi rồng thời Lý được đặt trang hoàng trước tượng vua Lý Thái Tổ, bên cạnh hồ Hoàn Kiếm

Quanh hồ Hoàn Kiếm, các hạng mục đã hoàn thiện

Khung cảnh tại Hà Nội vào sáng nay

Những bức tranh được triển lãm trên đường phố

Người dân đến xem triển lãm "Hà Nội những dấu son lịch sử"

Nhiều người dân thích thú đến chụp ảnh

Người dân dạo phố phường, tìm hiểu lịch sử 1010 năm Thăng Long - Hà Nội

Khu vực trung tâm tươi mới hơn với sắc thắm của cờ, hoa

Hà Nội rực rỡ cờ hoa kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội

