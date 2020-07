Dương Triệu Vũ hé lộ thủ đoạn trộm cắp tinh vi của người giúp việc, tung luôn cả clip làm bằng chứng

Rất nhiều sao Việt thuê người phụ giúp để hỗ trợ những việc vặt trong nhà. Họ thường xuyên phải chạy show, đi công tác nên không có thời gian để chăm lo nhà cửa. Tuy nhiên, việc thuê người giúp việc cũng kiểu "may rủi".

Nếu may mắn, họ sẽ thuê được người tốt, chăm chỉ, thật thà và phù hợp với nếp sống của mình. Ngược lại, nhiều người phải 'khóc mếu' khi đã thuê người về làm còn không được việc, phải trông nom, sát sao từng ngày. Mới đây, trường hợp mà nam ca sĩ Dương Triệu Vũ đăng tải đã khiến nhiều người chú ý.

Trên trang cá nhân của mình, giọng ca "Em lỡ thôi à" bức xúc viết: "Nữ cường nhân mang những cái bịch đầy đồ vào thùng rác để thủ tiêu! Sắp xếp! Chị ấy còn thay đồ và trùm kín mít khi trong phòng "rác"! Nơi hôi thúi này vào chỉ muốn chạy ra cho nhanh. Nhưng chị ấy trong đó rất lâu ... để làm gì ta? Để thay đồ và trùm người lại kín mít! Chị quá lợi hại. Em tặng chị luôn cái laptop đó! Chị xứng đáng với thủ đoạn này!"

Chưa dừng lại ở đó, Dương Triệu Vũ còn không ngần ngại chia sẻ thêm một đoạn clip trích xuất từ CCTV. Từ đoạn clip này có thể thấy, người giúp việc nhà nam ca sĩ đang kéo 1 túi rác rất nặng mang đi vứt. Thế nhưng, nam ca sĩ cho biết thực chất bên trong túi rác là 1 chiếc laptop, chính người giúp việc đã dùng thủ đoạn tinh vi để lấy trộm của anh.





Không ít bạn bè và khán giả khuyên anh nên làm tới cùng, tố giác hành vi vi phạm Pháp luật của người giúp việc lên cơ quan chức năng.

Đoạn clip được nam ca sĩ chia sẻ.



Ngoài ra, nhiều ý kiến còn khẳng định đây chính hành vi sai trái với lối sống và đạo đức. Nhiều cư dân mạng cũng bức xúc: "Sao anh không báo công an?", "Làm tới luôn anh", "Báo đi vì trong laptop chứa nhiều dữ liệu riêng tư của mình",...

