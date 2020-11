Khán giả xôn xao trước tin Dương Tử sắp sửa nên duyên cùng Thành Nghị trong phim mới?

Ngày 3/11 vừa qua, trên mạng xã hội Weibo xôn xao thông tin về việc ekip Hoan Thụy sắp sửa chuyển thể tiểu thuyết Trọng Tử của Thục Khách thành phim. Điều đáng nói, cặp nam nữ chính sẽ là 2 Ngôi Sao hot nhất của Hoan Thụy: Dương Tử và Thành Nghị.

Tiểu thuyết Trọng Tử xoay quanh câu chuyện tình đầy bi thương của hai thầy trò Lạc Âm Phàm và Trọng Tử. Lạc Âm Phàm vốn là người đứng đầu tiên môn, gách vác trên vai cả chúng sinh, lục giới cùng nhiều trách nhiệm lớn lao. Trong khi đó, Trọng Tử vừa sinh ra đã có sát khí, được định trước là sẽ nhập ma và không thể tu luyện pháp thuật.

Vốn dĩ, Trọng Tử chỉ muốn được ở bên cạnh sư phụ mình là Lạc Âm Phàm, tuy nhiên những ân oán của 2 giới tiên - ma không ngừng diễn ra khiến mong muốn của cô không thể thành sự thật. Theo nhiều thông tin, Thành Nghị sẽ vào vai Lạc Âm Phàm, Dương Tử vào vai Trọng Tử.

Tuy nhiên, Trọng Tử và Hoa Thiên Cốt (bom tấn truyền hình năm 2015 do Hoắc Kiến Hoa và Triệu Lệ Dĩnh) đóng chính thường xuyên bị so sánh vì nội dung có quá nhiều điểm tương đồng. Nếu vào vai Trọng Tử, chắc chắn Dương Tử sẽ bị đặt lên bàn cân so sánh với Triệu Lệ Dĩnh.

Trước đó, hai mỹ nữ xứ Trung từng có màn cạnh tranh khốc liệt khi cùng tham gia phim Tru Tiên: Thanh Vân Chí vào năm 2016.

Trước thông tin này, trên mạng đã nổ ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số ý kiến cho rằng Dương Tử và Thành Nghị có kinh nghiệm đóng phim cổ trang, diễn xuất ổn nên hoàn toàn có thể giúp Trọng Tử 'tỏa sáng'. Bên cạnh đó, nhiều người khẳng định đây chỉ là 'tin vịt' bởi Dương Tử vừa gia nhập đoàn làm phim Nữ Bác Sĩ Tâm Lý nên không thể phân thân để đóng cả hai phim.



Hiện tại, dự án phim Trọng Tử vẫn chưa công bố ngày bấm máy cụ thể.



Trailer Mộng tỉnh Trường An - Thành Nghị, Trương Dư Hi

