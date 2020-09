Cầu cứu bác sĩ với chiếc mũi đứt lìa, hoại tử trầm trọng sau 12 ngày nâng mũi 'dạo'

Chia sẻ với báo chí, BS thẩm mỹ Nguyễn Phan Tú Dung cho biết vừa phẫu thuật cứu một trường hợp bị hoại tử, biến dạng mũi nghiêm trọng vì tin tưởng thẩm mỹ "chui".

Nạn nhân là chị P. (quê Lâm Đồng) cho biết 12 ngày trước có đi nâng mũi của một người tự xưng là bác sĩ thẩm mỹ, hành nghề tại nhà riêng. Người này tự quảng cáo là "bác sĩ Sài Gòn" nhưng quá trình phẫu thuật không vô trùng, không có hệ thống tiền mê mà mức giá thì siêu rẻ.

Hai ngày sau khi nâng mũi , chị P. đã cảm thấy chiếc mũi của mình có cảm giác ngứa nhói như có nhiều con ong đang đâm chích vào thịt. Chị lo lắng gọi điện thoại cho "bác sĩ" này nhiều lần nhưng chỉ nhận được những lời giải thích vòng vo rằng đây là triệu chứng bình thường và trấn an rằng vài ngày sẽ hết.

Đầu mũi bị sưng, trụ mũi đứt lìa chảy máu

Qua thăm khám, bác sĩ Tú Dung nhận định đây là một trường hợp bị hoại tử mũi rất nặng. Nếu không điều trị gấp, vùng da, sụn đang hoại tử sẽ lan rộng ăn mòn cả chiếc mũi.



Qua phẫu thuật, bác sĩ còn phát hiện trụ mũi của bệnh nhân bị cắt đứt rời, cháy đen với đường rách toạc nham nhở, đường cắt ngang trụ mũi còn thông sâu vào trong lỗ mũi mới. Đặc biệt, phần sụn nhân tạo để nâng mũi quá to dài và cứng quá khổ so với trụ mũi của bệnh nhân.

Các bác sĩ lấy ra phần sụn nhân tạo quá khổ

Bác sĩ cho biết đã phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ để tách toàn bộ búi chỉ đang dính chặt vào các thớ thịt trong mũi, cắt lọc loại bỏ mô hoại tử. Bác sĩ cũng rút sụn nhân tạo, bơm rửa và làm sạch toàn bộ ổ dịch và vùng nhiễm trùng để tránh nguy cơ hủy hoại toàn bộ chiếc mũi.

Bác sĩ tiên lượng, bệnh nhân cần 3-6 tháng mới có thể chữa lành vùng da tổn thương. Sau đó, các bác sĩ mới có thể xem xét tới việc tái tạo lại trụ mũi và dáng mũi.

Điểm chung của các cơ sở thẩm mỹ giá rẻ là không được cấp giấy phép hoạt động. Người cầm dao kéo trực tiếp làm cho khách hàng hầu hết lại không có chứng chỉ hành nghề lẫn trình độ chuyên môn. Cơ sở thẩm mỹ không đảm bảo vô trùng...



Do đó, các chuyên gia luôn nhấn mạnh chị em khi có nhu cầu làm đẹp nên tìm hiểu kỹ và đến các cơ sở uy tín để được tư vấn kỹ các nguy cơ có thể xảy ra trước khi thực hiện. Tuyệt đối không thể vội vàng "đánh cược" sức khỏe và tính mạng của bản thân.

Cận cảnh một ca tiêm filler nâng mũi kinh hoàng