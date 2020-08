Bị 'sờ gáy' vì phát ngôn lệch lạc, ca sĩ Duy Mạnh chính thức lên tiếng

Tin tức mới nhất ngày 7/8, VnExpress dẫn lại lời của Chánh thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông TP HCM Nguyễn Đức Thọ tối 6/8 cho biết: "Sở đã gửi giấy mời ca sĩ Duy Mạnh đến làm việc để xác minh thông tin và xử lý nếu ca sĩ này vi phạm theo đề nghị của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin - Truyền thông)".

Được biết, tài khoản facebook mang tên Nguyen Duy Manh được cho là của ca sĩ Duy Mạnh . Tại đây, nam ca sĩ đã không ít lần có những phát ngôn cực sốc khi dùng lời lẽ thô tục chửi bới người khác, nhục mạ phụ nữ.

Ông Do cũng khẳng định thêm, đây là tài khoản facebook cá nhân. Do đó, trước hết các cơ quan quản lý sẽ xác minh chủ tài khoản có đúng là ca sĩ Duy Mạnh hay không. Tiếp đến, họ sẽ tiến hành làm rõ những bài viết đăng tải trên facebook để làm cơ sở xử lý theo quy định của Pháp luật



Theo Nhịp Sống Việt, sau khi liên lạc thì nam ca sĩ 'Kiếp đỏ đen' đã thừa nhận facebook Nguyen Duy Manh có tick xanh là tài khoản chính chủ của mình. Duy Mạnh cũng cho biết, hiện tại vẫn chưa nhận được thông báo chính thức nào về vụ việc nhưng sẽ sẵn sàng làm việc với cơ quan chức năng.

Ca sĩ Duy Mạnh sinh năm 1975, quê quán ở Hải Phòng. Anh nổi tiếng với hàng loạt ca khúc như: Kiếp đỏ đen, Tình em là đại dương, Hãy về đây bên anh... Ngoài Duy Mạnh, thời gian qua Sở Thông tin - Truyền thông TP HCM cũng đã xử phạt hàng loạt ca sĩ đăng tải nội dung sai sự thật lên mạng như: Đàm Vĩnh Hưng, Ngô Thanh Vân, Cát Phượng, Hòa Minzy...

