Dynamite của BTS vừa công thiếu đã oanh tạc các BXH, sức mạnh 'chiến binh' đã trở lại rồi đây!

Sau 6 tháng vắng bóng, 7 anh chàng BTS đã chính thức trở lại cuộc đua âm nhạc bằng single tiếng Anh mang tên Dynamite. Được biết, đây là single mở đường cho album phát hành cuối năm nay của boygroup nhà Big Hit.

MV được phát hành vào 11h ngày 21/8 (theo giờ Việt Nam), khán giả đã được chứng kiến lần đầu tiên 'nhóm nhạc toàn cầu' hát và quảng bá hoàn toàn bằng tiếng Anh. Ca khúc thuộc thể loại Disco Pop, với mục đích mang lại năng lượng tích cực cho mọi người.



Dynamite có nhiều cảnh quay ngoài trời, sắc màu tươi sáng làm chủ đạo. Thậm chí, nhiều người còn cảm thấy Dynamite có khá nhiều điểm tương đồng với Boy With Luv phiên bản mới khi các thành viên đều diện trang phục sặc sỡ đậm chất retro cổ điển. Ca khúc cũng gợi nhớ tới những bài hát thập niên 70, 80 của thế kỉ 20. MV mới Dynamite có nhiều cảnh quay ngoài trời, sắc màu tươi sáng làm chủ đạo. Thậm chí, nhiều người còn cảm thấy

Khác với hầu hết các ca khúc khác của nhóm, Dynamite có vũ đạo khá đơn giản và dễ thuộc. Tuy nhiên, một số khán giả cho rằng do là hát hoàn toàn bằng tiếng Anh nên nhiều đoạn chưa nghe rõ, phải có sub mới có thể đoán được nội dung.

Trong lần tái xuất này, BTS đã lần nữa khẳng định sức hút khổng lồ của mình qua hàng loạt thành tích khủng. Đầu tiên, sau khi áp dụng hình thức công chiếu trực tiếp trên Youtube, MV Dynamite đã đạt 2,9 triệu người xem trực tuyến, vượt qua MV How You Like That của BLACKPINK với 1,66 triệu lượt).

Sau 21 phút đăng tải trên Youtube, Dynamite của BTS đã cán mốc 10 triệu lượt xem và trở thành MV đạt 10 triệu lượt xem nhanh nhất thế giới. Chỉ sau 1 tiếng, ca khúc đã thu về 18 triệu lượt xem.

Bên cạnh đó, Dynamite thu về 20 triệu views chỉ sau 1 giờ 14 phút, trở thành MV đạt 20 triệu view nhanh nhất thế giới, bỏ xa kỷ lục của BLACKPINK trước đó với MV How You Like That (4 giờ 32 phút). Ngoài ra, MV cũng đạt 2 triệu likes nhanh nhất thế giới và 1 triệu likes từ khi... chưa công chiếu.





Bài hát cũng xuất sắc hạ cánh tại vị trí 1 tại iTunes US và chạm nóc iTunes tại hơn 20 quốc gia khác. Đối với BXH trong nước, Dynamite debut hạng 1 tại Genie và Bugs, hạng 2 tại FLO và hạng 75 tại MelOn.





BTS (방탄소년단) 'Dynamite' Official MV



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ