Ekip phim Cậu Vàng lên tiếng xin lỗi sau sự cố 'vạ miệng' với khán giả nhưng vẫn bị kêu gọi tẩy chay

Sau động thái thiếu tôn trọng và xúc phạm khán giả, tối 30/10 fanpage của bộ phim Cậu Vàng đã chính thức đăng đàn xin lỗi.

Bài đăng nêu rõ: “Thay mặt Ê kíp làm phim Cậu Vàng, Ban Quản Trị fanpage (BQT) xin lỗi các bạn, về những tranh luận đáng tiếc vừa qua. Về phần bạn admin cũ, BQT đã gỡ bỏ quyền khỏi trang vì những phát ngôn không đúng mực.”

Ngoài việc nhận sai và chủ động xin lỗi, ekip phim Cậu Vàng cho biết sẵn sàng tiếp thu ý kiến của công chúng và rút kinh nghiệm. Cuối cùng, đoàn làm phim cũng không quên hẹn khán giả ra rạp để cảm nhận và trải nghiệm toàn diện nhất về ý đồ truyền tải của đạo diễn:

"Khi Cậu Vàng công chiếu toàn quốc, chúng ta sẽ có cái nhìn toàn diện hơn về bộ phim. Những băn khoăn, thắc mắc của các bạn sẽ được giải tỏa hoàn toàn. Xin chân thành cảm ơn".

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng lời xin lỗi này thiếu chân thành, khiến bộ phim vẫn vướng phải làn sóng công kích, tẩy chay của nhiều khán giả. Đặc biệt, việc chọn giống quốc khuyển của Nhật đóng cậu Vàng khiến phần đông khán giả không hài lòng.

Ngày 28/10, bộ phim Cậu Vàng chính thức hé lộ những hình ảnh đầu tiên. Qua clip được giới thiệu, nhiều người sững sờ khi thấy đoàn làm phim lựa chọn một chú chó giống Shiba Inu (Nhật Bản) để vào vai cậu Vàng.

Bên cạnh đó, truyện Lão Hạc vốn mô tả cuộc sống khốn khổ của người dân trong giai đoạn nửa thực dân, nửa phong kiến. Tuy nhiên trong đoạn trailer phim lại tái hiện khung cảnh thiên nhiên tươi sáng, đẹp như tranh vẽ cùng hiệu ứng hiện đại.

Do đó, bộ phim Cậu Vàng dù chưa được trình chiếu nhưng đã mang về nhiều ý kiến trái chiều. Dưới phần bình luận của clip trên trang fanpage chính thức, nhiều khán giả cho rằng dự án phim của đạo diễn Trần Vũ Thủy sai lệch về lịch sử, thiếu tôn trọng văn hóa dân tộc.

Tuy nhiên, trước những bình luận này đội ngũ admin fanpage đã dùng những ngôn từ nặng nề để đáp trả như: ngu dốt, thất học, ngậm miệng... Điều này càng khiến khán giả tức giận, quyết tẩy chay phim, khiến ekip phải lên tiếng giải thích, xin lỗi.

Được biết, bộ phim Cậu Vàng do cố NSND Bùi Cường biên kịch; cố nghệ sĩ được biết đến với vai diễn Chí Phèo trong phim Làng Vũ Đại ngày ấy. Bộ phim chính là tâm nguyện cuối đời của cố nghệ sĩ Bùi Cường và nay được con rể của ông là đạo diễn Trần Vũ Thủy bắt tay vào thực hiện.

Bộ phim Cậu Vàng chính thức được khởi quay vào tháng 9/2019 tại Ninh Bình, dự kiến có sự góp mặt của diễn viên hai miền Nam - Bắc, như nghệ sĩ Viết Liên (vai Lão Hạc), NSƯT Hữu Châu (vai Bá Kiến), NSƯT Chiều Xuân (vợ cả Bá Kiến), Khánh Huyền (vợ hai Bá Kiến), Băng Di (vợ ba Bá Kiến), Will (Lý Cường, con trai Bá Kiến)...



Trailer bộ phim Cậu Vàng



Theo TN/SKCĐ