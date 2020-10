Em bé sinh non nằm trong tủ đông nhà xác 6 tiếng đồng hồ vì tưởng là... đã chết

Vụ việc hi hữu xảy ra tại bệnh viện La Margarita, thuộc thành phố Puebla ( Mexico ). Em bé ra đời vào 4h29 sáng ngày 21/10 (giờ địa phương) khi mới được 23 tuần tuổi. Tuy nhiên, bác sĩ cho rằng bé đã ngưng thở khi ra khỏi bụng mẹ. Trong lúc chờ bàn giao cho người thân, bé sinh non này được đưa vào tủ đông trong nhà xác.

Tuy nhiên, lúc đến nhà xác để đưa đứa trẻ về với cha mẹ, người điều hành dịch vụ tang lễ Funeraria Flores có tên Miguel Angel Flores bất ngờ phát hiện bé còn cử động. Ngay lập tức, họ đã báo vụ việc cho người cha và tìm vị bác sĩ đã ký giấy chứng tử cho em bé.

Nơi xảy ra vụ việc

Theo anh Miguel, lúc nhóm của anh đến nhà xác là khoảng 10h sáng, tức là em bé đáng thương đã bị bỏ trong tủ đông lạnh 6 tiếng ròng rã. Tủ đông thường là nơi bảo quản tay chân bị cưa đứt từ trên cơ thể của các bệnh nhân.

"Tôi không hiểu một đứa trẻ sinh non làm sao trải qua được 6 tiếng khủng khiếp đó. Tôi chưa bao giờ gặp phải một trường hợp lạ lùng như vậy", anh Miguel cảm thán.

Biết con mình còn sống, người cha run rẩy ôm con vào lòng và dỗ dành. Anh không kìm được nước mắt khi biết đứa bé đã kiên cường sống tiếp sau 6 tiếng nghiệt ngã vì tưởng nhầm là đã chết.

Em bé sinh non đã may mắn sống sót sau 6 tiếng trong nhà xác

Ngay sau vụ việc, Đại diện Viện An ninh xã hội Mexico (IMSS, thành phố Puebla) tuyên bố đã vào cuộc điều tra. Theo IMSS, ban lãnh đạo bệnh viện đã tới làm việc với cha của đứa bé và cam kết sẽ theo dõi, thông báo liên tục tình trạng Sức Khỏe của bé với gia đình. Vì em bé sinh non nên chưa thể đoán trước tình hình sẽ ra sao.

Tuy nhiên, mạng xã hội tại Mexico đã vô cùng phẫn nộ khi bệnh viện đã suýt hại chết một đứa trẻ vô tội, không ít người chỉ trích và cho rằng bệnh viện cần phải nhận hình phạt Pháp luật vì hành vi tắc trách nói trên.

Video vụ việc

