Đau lòng vụ em dùng kéo đâm chết anh trai vì mâu thuẫn ở Bình Thuận

Theo nguồn tin của Pháp luật Việt Nam, Công an thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận ) đã ra lệnh tạm giữ đối tượng Hoàng Quang Cư (SN 1988) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân được xác định là anh Hoàng Văn An (SN 1986, anh trai của Cư). Cả hai cùng ngụ trên đường Nguyễn Thông (thôn Bình An 2, xã Tân Bình, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 2/8 tại nhà riêng, Cư và anh An xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong lúc tức giạn, Hoàng Quang Cư đã dùng kéo đâm anh trai nhiều nhát.

Phát hiện sự việc, người thân và hàng xóm nhanh chóng đưa anh An đến Bệnh viện cấp cứu. Nhưng sau đó nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng. Cùng thời điểm, sự việc được trình báo đến cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, Công an thị xã La Gi pơhoosi hợp với Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tịch thu hung khí gây án và tạm giữ đối tượng Cư để điều tra.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về tổ chức an táng theo phong tục địa phương. Đối tượng Cư bước đầu đã thừa nhận hành của mình.

Liên quan đến tình trạng anh em mâu thuẫn dẫn đến án mạng thương tâm, trước đó vào tháng 8/2019, Công an Quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh) cũng thụ lý một sự việc tương tự.

Cụ thể, tối ngày 15/8/2019, ông Đinh Công Thành (63 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) và em trai là Đinh Công Đức (SN 1964, ngụ quận Gò Vấp) nói chuyện về việc bán nhà tại căn nhà của 2 anh em trên đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp, TPHCM. Sau một lúc nói chuyện thì 2 anh em cự cãi lớn tiếng với nhau.

Đúng lúc này, Đức bất ngờ rút dao trong người đâm vào bụng ông Thành khiến nạn nhân gục tại chỗ. Gây án xong, Đức rời khỏi hiện trường còn ông Thành được người thân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó.

Sau đó ít phút, Công an có mặt tại hiện trường và bắt giữ Đức. Đối tượng này khai nhận do mâu thuẫn việc tranh chấp bán nhà đất nên đã dùng dao đâm chết anh trai.

