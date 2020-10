Em gái SNSD Taeyeon - Kim Hayeon - sẽ sớm debut với single được viết và làm nhạc nhờ công nghệ AI

Theo công ty nội dung âm nhạc Enter Arts, đĩa đơn kỹ thuật số đầu tay "Eyes On You" của Hayeon sẽ được phát hành trên nhiều nền tảng âm nhạc khác nhau vào ngày 7 tháng 10 lúc 12 giờ tối KST.

"Eyes On You" là dự án hợp tác đặc biệt giữa công nghệ âm nhạc AI và các nhà sản xuất âm nhạc thực thụ. Đầu tiên, bài hát bắt đầu là một bản nhạc được sản xuất và sáng tác bởi công nghệ AI, sau đó nó được nhà sản xuất NUVO chỉnh sửa và sáng tác thêm. Các giám đốc âm nhạc toàn cầu như Conor Dalton và Kyle Holand cũng tham gia bằng Cách làm chủ và hòa âm ca khúc lần lượt để đạt được thành phần hoàn chỉnh.

Kim Hayeon

Hayeon sinh năm 1998, kém Taeyeon 9 tuổi. Sau khi chính thức debut solo vào ngày 7/10, Hayeon sẽ bắt đầu kế hoạch quảng bá tích cực với nhiều sản phẩm âm nhạc mới vào cuối năm 2020. Kim Ha Yeon vốn "nức tiếng" với các bản cover tuyệt vời nhờ sở hữu giọng hát có âm sắc tươi sáng và trong veo giống cô chị Taeyeon (SNSD). Đặc biệt, cô nàng cũng từng gây chú ý khi từng đăng tải lên kênh YouTube Conveyor Sounds bản cover ca khúc solo Euphoria của Jungkook .

Hayeon rất thân với chị gái Taeyeon

Không được đánh giá cao về ngoại hình như chị gái của mình nhưng khả năng thanh nhạc của Hayeon thực sự không thể coi thường. Fan K-pop cho rằng Hayeon không xinh đẹp, khuôn mặt có phần quá tròn và sở hữu nét mặt "phổ thông". Mặc dù có nét giống Taeyeon nhưng xét về khí chất và sự nổi bật thì Kim Hayeon lại không có điều ấy. Những netizen ác ý đã dùng cụm từ "xấu xí", "tầm thường" để chê bai Hayeon.

Kim Hayeon vượt qua những lời đồn đại ác ý để debut

Thời gian trước đó, người hâm mộ đang truyền thông tin em gái của trưởng nhóm SNSD – Kim Hayeon đang đi theo con đường ca hát của chị gái mình. Có thông tin còn cho rằng Kim Hayeon đã qua vòng tuyển chọn và trở thành thực tập sinh của SM Entertainment và sắp debut trong một nhóm nhạc nữ mới của công ty giải trí này.

Cũng có tin đồn rằng, Taeyeon chính là giảng viên thanh nhạc, trực tiếp hướng dẫn cho em gái của mình trong thời gian ở SM Entertainment. Tuy nhiên mọi chuyện vẫn chưa có bằng chứng xác thực và Ha Yeon thời điểm ấy vẫn đang chăm chỉ luyện tập ca hát qua các bản cover trên YouTube.

Hayeon đã trưởng thành rất nhiều kể từ những ngày tập tành hát trên Youtube

Và tin đồn quả đúng đã không phải sự thực. Công ty chủ quản thực sự của Hayeon là Enter Arts và việc đi theo hướng sản xuất âm nhạc kiểu tương lai là một nước đi táo bạo tới từ Enter Arts. Liệu Hayeon có tạo được tiếng vang lẫy lừng như chị Taeyeon đã làm hay vẫn chỉ được biết tới với danh hiệu "em gái Taeyeon"? Hãy cùng đón chờ sản phẩm âm nhạc mới nhất của Hayeon để biết nhé!

