Em ruột người phụ nữ trong vụ bắt cóc dẫn đến án mạng ở Vĩnh Long đã bỏ trốn

Ngày 16/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long đã thông báo kết quả điều tra về vụ án mạng xảy ra tại quán cà phê Tâm Giao nằm trên Quốc lộ 53, thuộc ấp An Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long khiến 1 người tử vong và 2 người bị thương.