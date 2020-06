Éo le thay, chồng lấy con gái giám đốc đúng ngày tôi lâm bồn

Mãi đến khi đẻ được một tuần, mọi người mới cho tôi biết sự thật. Điều này khiến tôi chết đứng, tim đau đớn quặn thắt từng cơn. Chàng trai tôi đã dành cả thanh xuân để ở bên, đồng hành từ thuở còn ngây ngô, tay trắng đến lúc công danh có chút khởi sắc đã trở thành chồng của người ta mất rồi. Vậy còn tôi, còn con, anh coi chúng tôi là gì?



Tôi và anh học chung từ hồi cấp 3. Ngày ấy, anh là chàng trai cao gầy, đen nhẻm nhưng vô cùng hiền lành. Chính vì lẽ đó, khi biết anh có cảm tình với mình, tôi đã không ngần ngại "bật đèn xanh" để anh tiến tới.



Tuy nhiên, tình cảm của chúng tôi chính thức công khai kể từ khi cả 2 đỗ đại học. Sau đó, 4 năm học tập là tháng ngày tôi và anh luôn ở bên nhau, đưa nhau đi lang thang khắp các hàng quán ở Hà Nội, cùng nhau học hành, cùng nhau cố gắng. Anh luôn nói với tôi rằng: "Vì tương lai 2 đứa, tôi cố gắng 1 thì anh phải cố gắng 10".

Ảnh minh họa.



Ngày ra trường, chúng tôi háo hức trước biết bao dự định. Cả 2 nhanh chóng xin được một công việc văn phòng, lương không cao nhưng cũng đủ tiêu. Hơn hai năm sau đó, tấm ảnh kỷ yếu của chúng tôi được thay thế bằng chiếc ảnh cưới lung linh, cả hai nắm tay và tươi cười rạng rỡ.



Sau này, tôi mới nghe chuyện mọi người kể lại, trong thời gian tôi bầu bí về quê, chồng tôi thường xuyên đi sớm về khuya. Khi ấy, T – con gái giám đốc chỗ anh làm mới ra trường về thực tập. Chẳng hiểu sao, lần đầu tiên nhìn thấy chồng tôi T đã mê như điếu đổ. Có lẽ giống tôi ngày ấy, T thích anh vì bản tính hiền lành, thật thà lại chăm chỉ (có lẽ bây giờ chỉ là vẻ lừa dối bên ngoài). Cô ta nhiệt tình theo đuổi chồng tôi, thậm chí còn “thiết kế” tình một đêm với anh sau 1 lần liên hoan rượu sau bí tỉ.

Ảnh minh họa.



Hơn cả độc đắc, chỉ sau một lần như thế, T mang thai. Lúc này, chồng tôi phải lựa chọn giữa 2 con đường, một là mất việc, mất luôn công sức phấn đấu 3 năm qua; hai là lấy T, công danh sự nghiệp sẽ lên như diều gặp gió. Vì T là con gái duy nhất của giám đốc, ông ta hứa hẹn sau này sẽ để lại công ty cho chồng tôi. Vậy là, 8 năm tình nghĩa, cùng nhau chia sẻ ngọt bùi cùng đứa con cũng chẳng bằng tiền tài danh vọng trước mắt, anh quyết đinh bỏ rơi mẹ con tôi.



Chúng tôi chưa đăng ký kết hôn nên việc này mọi người đều giấu tôi và cả gia đình tôi, không một ai hay biết. Trớ trêu thay, ngày anh kết hôn cũng chính là ngày tôi lâm bồn. Tôi đã hiểu ánh mắt đau khổ xen lẫn áy náy của bố mẹ anh ngày tôi sinh là thế nào. Không còn anh bên cạnh, không biết cuộc sống sau này của tôi sẽ ra sao. Thế nhưng vì con, vì bố mẹ tôi sẽ cố gắng mạnh mẽ vượt qua. Đã 1 tháng rồi từ ngày sinh cu Bin, chúng tôi chưa liên lạc với nhau, có lẽ giờ này anh đang hạnh phúc bên gia đình vợ giàu có.

