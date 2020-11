Erling Haaland sẽ rời Dortmund đến Liverpool

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Thanh niên không đội mũ bảo hiểm còn khiêu khích cảnh sát cơ động và cái kết

Thanh niên không đội mũ bảo hiểm còn vừa phóng xe lạng lách đánh võng vừa quay phim khiêu khích và cái kết các anh chiến sĩ cảnh sát cơ động áp sát từ phía sau.