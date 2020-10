Fabinho chấn thương, Liverpool còn ai đá trung vệ với Joe Gomez?

Your browser does not support HTML5 video.

Động vật đại chiến số 77: Linh cẩu phải trả giá bằng cả mạng sống vì dám chọc giận sư tử

Trong tự nhiên thì mỗi loài săn mồi đều có lãnh địa riêng, cả gan bước vào lãnh địa của kẻ khác để săn mồi thì chẳng khác nào một lời tuyên chiến, con linh cẩu trong clip đã phải trả giá bằng cả mạng sống vì điều đó