Fabinho đá như Van Dijk giúp Liverpool vượt qua Ajax

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Tài xế ô tô mở cửa xe bất cẩn gây tai nạn kinh hoàng cho xe phía sau

Vụ tai nạn xảy ra chiều ngày 19/10 ở trước cửa nhà 12, lô 7, Đền Lư 2 (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Một chiếc xe ô tô mở cửa thiếu quan sát đã gây tai nạn kinh hoàng cho người đi xe máy ở phía sau.