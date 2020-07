Hãy cẩn thận khi chia sẻ thông tin lên mạng xã hội, Facebook nguy hiểm hơn những gì bạn nghĩ !

Nếu bạn đang nghĩ facebook “thần thánh” tới nỗi có thể hiểu được bạn đang cần gì mà cung cấp những thông tin về dịch vụ đó cho bạn thì bạn đã nhầm rồi. Facebook hiện nay đã không còn là nơi an toàn để bạn có thể thoải mái tìm kiếm và chia sẻ những thông tin cá nhân của mình nữa.





Những ngày đầu tháng 7 vừa qua, một tài khoản người dùng có tên Anne Borden King đã chia sẻ lên trang cá nhân của mình về việc cô đã được chẩn đoán là mắc căn bệnh ung thư vú. Ngay sau đó trên facebook của cô ngập tràn những thông tin về dịch vụ quảng cáo của các loại thuốc, liệu trình chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân bị ung thư.





Được biết, King là thành viên của tổ chức giám sát khoa học Bad Science Watch và là nhà đồng sáng lập cho chương trình Chống sự tự kỷ giả mạo. Với những kiến thức và kinh nghiệm mà mình có, cô dễ dàng phát hiện được những quảng cáo được cung cấp trên Facebook đa phần đều không đúng sự thật, thậm chí có những phương pháp chữa bệnh phản khoa học, gây nguy hiểm cho con người.

Facebook đang lưu trữ hồ sơ của từng cá nhân

King chia sẻ: “Khi tôi thấy facebook của mình ngập tràn những bài quảng cáo chữa ung thư lúc đó tôi đã biết mình đang bị facebook theo dõi và họ đang xếp tôi vào nhóm đối tượng tiềm năng cho những quảng cáo tương tự”.





Sự thật là King đã được Facebook đưa vào danh sách những bệnh nhân đang điều trị ung thư, hoặc một cá nhân đang nghiên cứu về bệnh ung thư, hoặc là cả 2. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu khi trong một vài năm trở lại đây, Facebook đang có những thuật toán để ghi lại mọi thứ mà người dùng tìm kiếm và chia sẻ lên mạng xã hội . Từ đó họ có thể xây dựng được những hồ sơ cá nhân, giúp các nhà quảng cáo có thể dễ dàng tiếp cận được với nhóm khách hàng tiềm năng của mình.









Các nhà quảng cáo thì luôn mong muốn tìm kiếm được nhiều khách hàng mục tiêu – những người có nhu cầu và mong muốn sử dụng sản phẩm của họ. Còn với Facebook, chỉ đơn giản là muốn các nhà quảng cáo phải chi nhiều tiền hơn cho họ.





Nghe thì có vẻ như Facebook đang rất quan tâm đến nhu cầu của người dùng, thế nhưng thực tế thì mạng xã hội này đang biến user thành những “nô lệ” của các thuật toán quảng cáo trên Facebook. Ví như trường hợp của King, mạng xã hội này đang tự động kết nối cô với sản phẩm được cho là phù hợp, mà không cần quan tâm đến xem King có phải là một bệnh nhân bị ung thư thật hay không?

Sự độc tài của Facebook có thể làm ảnh hưởng đến người dùng

Những tháng đầu năm 2020, Facebook đã không thể kiểm soát được lượng thông tin giả, thông tin sai sự thật liên quan đến đại dịch Covid19 , điều này đã vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt từ dư luận và báo chí.





Cuối tháng 5/2020, cái chết của Anne Borden King – một công dân da màu đã làm dấy lên một cuộc biểu tình với quy mô lớn trên khắp toàn nước Mỹ. Trước tình thế “nước sôi lửa bỏng ” Facebook vẫn cho thấy sự lỏng lẻo của mình trong việc kiểm soát các nội dung liên quan đến kích động bạo lực và thù địch. Đặc biệt là các vấn đề liên quan đến người đứng đầu Nhà Trắng – Tổng thống Mỹ Donald Trump.





Không thể làm ngơ, hơn 800 doanh nghiệp lớn nhỏ trên toàn thế giới đã liên kết với nhau để thực hiện một chiến dịch mang tên "Stop Hate for Profit", nhằm tẩy chay các hoạt động quảng cáo trên Facebook, tạo áp lực về tài chính buộc Facebook phải có những chính sách thay đổi.





Ngay sau đó, Facebook đã có cuộc họp với người đứng đầu của phong trào tẩy chay, và họ vẫn bảo lưu ý kiến cho rằng mình vô tội sau hàng loạt những chỉ trích về sự lỏng lẻo của quy trình kiểm duyệt thông tin. Rõ ràng là Facebook có bàn về sự thay đổi, nhưng lại không đưa ra được bất cứ hành động cụ thể nào để giải quyết vấn đề.





Sự độc tài của Facebook xuất phát từ việc họ sở hữu rất nhiều kỹ sư phần mềm giỏi. Những người này có thể tạo ra được một cỗ máy hoàn hảo để kết nối người dùng với các sản phẩm hữu hình nào đó. Và tiếp tục guồng quay ấy, các doanh nghiệp sẽ phải trả tiền cho Facebook vì Facebook đã làm tốt trách nhiệm của một người “môi giới”. Không thể phủ nhận là các quảng cáo trên Facebook có hiệu quả hơn rất nhiều so với các công cụ quảng bá khác như: Quảng cáo trên TV hay quảng cáo ngoài trời,…





Một điều thú vị là Facebook cho phép người dùng kết nối với những tổ chức hoặc cá nhân khác để tìm kiếm sự giúp đỡ. Thế nhưng điều này cũng đặt ra câu hỏi về vấn đề đạo đức doanh nghiệp khi mạng xã hội này đã lợi dụng căn bệnh ung thư để tìm kiếm khách hàng tiềm năng cho những quảng cáo của mình, như trường hợp của King. Hay lợi dụng cái chết của công dân da màu George Floyd để cổ vũ và kích động bạo lực.





tất cả mạng xã hội đều là kinh doanh , vì vậy đừng trách ai cả, chúng ta hãy là những người chơi thông minh. Lời cảnh báo về sự an toàn của Facebook đã có lẽ đã xuất hiện từ nhiều năm về trước. Thế nhưng người dùng có lẽ vẫn “làm ngơ” bởi đây là một nền tảng mạng xã hội phổ biến và nó có nhiều tiện ích quan trọng đáp ứng được nhu cầu sử dụng của xã hội hiện nay. Lời khuyên cho bạn là trong bối cảnh Facebook đang thu thập và bán dữ liệu của người dùng cho các nhà quảng cáo, thì chúng ta cần phải cẩn thận hơn trong việc tìm kiếm và đăng tải bất cứ nội dung nào lên trang mạng xã hội này. Hãy chấp nhận rằng





