Fan choáng váng khi dạo một vòng danh sách quà tiền tỉ các soái ca tặng mỹ nhân showbiz Việt

Trong truyện hay phim ngôn tình, cảnh tượng khiến nhiều cô gái trầm trồ, ngưỡng mộ nhất hẳn là lúc nam chính vung tay tặng cho nữ chính một món quà có giá trị "siêu to khổng lồ" như nhà, xe, hàng hiệu.

Những tưởng câu chuyện này chỉ là câu chuyện có trên tivi hay trong truyện thôi nhưng ngoài đời, không ít mỹ nhân Việt thực sự có "số hưởng" đã được nửa kia tặng cho những món quà siêu giá trị. Rất dễ hiểu thôi, khi bạn xinh đẹp, giỏi giang và đặc biệt đã chiếm trọn trái tim của chàng trai, cô gái nào cũng xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất!

Mới đây, Hương Giang đã khiến bao cô gái ghen tị khi được soái ca CEO Matt Liu tặng ngay một chiếc xế hộp có giá "xỉu ngang" 8 tỉ của thương hiệu Maserati. Không rõ chàng tặng nàng nhân dịp đặc biệt gì nhưng cả 2 vô cùng vui vẻ và thân thiết. Trong khi Matt Liu rất galant và thân thiện với nhân viên trong showroom thì Hương Giang nghiêng người về phía nửa kia để trò chuyện rất tình tứ.

Soái ca Matt Liu bên cạnh xế hộp tặng Hương Giang

Trước câu chuyện ngôn tình của Hương Giang - Matt Liu, cũng có rất nhiều mỹ nhân Việt đã được trải qua cảm giác trong mơ này khi được người yêu, ông xã chiều chuộng hết mức. Vị trí số 1 về giá trị quà khủng chưa ai phá được phải kể tới cô nàng hotgirl Hà Thành Huyền Baby. Căn biệt thự 3,5 triệu đô là món quà đặc biệt mà anh chồng đại gia dành tặng cho cô nhân dịp Valentine.

Villa 3,5 triệu đô là quà tặng Valentine khủng số 1 mà các mỹ nhân Việt từng được nhận Villa 3,5 triệu đô là quà tặng Valentine khủng số 1 mà các mỹ nhân Việt từng được nhận



Đặc biệt hơn, trước đây chồng Huyền Baby cũng tặng vợ một căn nhà 5 triệu đô rồi. Tuy nhiên khi căn nhà được trưng dụng để kinh doanh , anh liền tặng cho vợ yêu một căn mới cho... thoải mái khiến fan thêm ngã ngửa về mức độ chịu chi của vị đại gia này.

Những món đồ như giày, túi, đồng hồ,.. thì lại càng không thiếu khi Huyền Baby từng có lần khoe được chồng mua cho đồng hồ hiệu Graff Butterfly Motif với phần dây trắng Satin có giá bán 140.000$, khoảng 3,1 tỷ VND không nhân dịp gì cả.

Huyền Baby diện đồng hồ hơn 3 tỉ

Trong danh sách chiều vợ yêu số 1 này không thể không kể tên đại gia Minh Nhựa. Nhân dịp kỉ niệm 8 năm ngày cầu hôn, anh đã tổ chức tiệc lớn cho vợ theo phong cách sang chảnh Dolce&Gabbana Tropical và không quên "đính kèm" chiếc túi Hermes Birkin có giá khoảng 2,6 tỷ đồng. Chưa dừng lại ở đó, mỗi dịp kỉ niệm ngày cầu hôn Minh Nhựa đều khiến dân tình sốc nặng khi giá trị món quà ngày càng tăng lên. Một màn "chơi lớn" khác của vị đại gia phải kể tới khi anh tặng Mina Phạm chiếc xe Jaguar XF có giá khoảng 4 tỷ trong lễ kỉ niệm ngày cầu hôn.

Đại gia Minh Nhựa cũng thuộc danh sách chiều vợ số 1!

Một trong những soái ca đời thực cũng đam mê tặng nửa kia của mĩnh xế hộp phải gọi tên ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh khi anh tặng bạn gái Khánh Vy một chiếc "Mẹc" có giá 3 tỷ đồng trong ngày sinh nhật. Đầu năm nay, Khánh Vy cũng tiết lộ được chàng nhạc sĩ lì xì số tiền là 123.456.789 đồng. Anh chàng này thực sự hào phóng với bạn gái quá đi thôi!

Khánh Vy người yêu Phan Mạnh Quỳnh

Nửa kia của rich kid Claret Giang Lê cũng "sương sương" tặng cô bạn gái một chiếc đồng hồ Hublot phiên bản giới hạn, cả thế giới chỉ có 200 chiếc. Nghe câu "thích thì mua có gì đâu em" của chồng nhà người ta mà mát lòng, mát dạ gì đâu!

Theo Thanh Thùy/SKCĐ