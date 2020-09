"Fan cuồng Lisa BLACKPINK" Lowcostcosplay cùng những màn biến hình thành idol cực khó đỡ và hài hước

Cộng đồng mạng chắc hẳn vẫn nhớ anh chàng Anucha Saengchart - được biết đến rộng rãi hơn với cái tên "Lowcostcosplay" - "Cosplay giá rẻ" đã nổi danh nhờ những bức hình hóa trang có tâm thành các nhân vật hoạt hình, truyện tranh bằng các đạo cụ cây nhà lá vườn chứ! Nhờ vào trí tượng tưởng đặc biệt của mình mà anh chàng đã đem về hơn 5 triệu người theo dõi cho trang Facebook của mình, có lượng người theo dõi đông đảo trên toàn cầu.

Lisa BLACKPINK là một trong những nguồn cảm hứng lớn của anh chàng.

Từ miếng xốp, cành cây cho tới ống nước, vỏ gói bimbim, qua tay anh chàng có trí tưởng tượng phong phú này đều trở thành những bức hình cosplay vừa giống, lại vừa hài hước đến tức cười. Nhiều người thường châm chọc rằng tại sao Anucha Saengchart lại có "sự nhây vô cực" đến như vậy. Đặc biệt những đồ vật được anh chàng sử dụng đều "rẻ bèo" không tốn tiền chỉ tốn chất xám nghĩ ra được nhiều ý tưởng độc lạ.

Bên cạnh việc là một fan cứng của anime, fan cũng có thể dễ dàng nhận ra anh chàng người Thái Lan này "cuồng" idol Lisa BLACKPINK tới cỡ nào. Mỗi lần BLACKPINK ra bài mới hé lộ tạo hình của cô nàng búp bê Thái Lisa là không thể thiếu bóng dáng anh chàng với loạt hình cosplay cực hài hước và khó đỡ.

Chỉ dùng 1 chú mèo anh chàng có thể cosplay thần thái của idol "không trượt phát nào".

Không chỉ tái hiện những hình ảnh trong MV, poster quảng cáo mà ngay cả những bộ hình chụp quảng cáo Lowcostcosplay cũng không "tha" mà ngược lại còn nhiệt tình đầu tư tạo hình.

Anh chàng dùng thau mì sợi cosplay tóc sóng nước của Lisa.

Mì tôm, vỏ táo, bánh pocky, chăn đệm, mèo,... đều có thể trở thành đạo cụ diễn xuất của Anucha Saengchart. Và điều khiến fan sốc hơn là nhìn qua nhìn lại thấy... giống lạ thường. Đây không chỉ đơn thuần là hành động troll gây cười bình thường mà anh chàng này được nhận xét là vô cùng tài năng mới có thể nghĩ ra được cách cosplay giống tới vậy chỉ từ những đồ vật hết sức tầm thường.

Lowcostcosplay sáng tạo dùng bánh pocky socola và dâu để tái hiện mái tóc ombre hồng của Lisa.





Và fan cuồng Lisa chắc chắn đã không bỏ lỡ sự kiện ra mắt MV "Ice Cream" và nhanh chóng hoàn thành ngay 2 tác phẩm cosplay cực đỉnh dùng bánh pocky và vỏ táo để tái hiện loạt kiểu tóc muôn màu của Lisa. Không chỉ đầu tư đạo cụ mà kiểu majke up mắt mèo thần thánh của Lisa cũng được copy y chang mà nhiều khán giả nữ còn ghen tị bởi anh chàng kẻ mắt còn... đẹp hơn cả nữ giới nữa.

Cận cảnh eyeliner mắt mèo cực sắc và đẹp của anh chàng người Thái.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ