Fan Jack chào đón MV mới: Chạy quảng cáo 4 tuyến xe buýt Sài Gòn - Hà Nội, treo đèn led lung linh

Trưa ngày 11/9 vừa qua, Jack đã chính thức hé lộ dự án trở lại với MV Hoa Hải Đường. Ngay từ khi poster được tung ra, nam ca sĩ đã khiến fan háo hức vô cùng bởi tạo hình ma mị, bí ẩn đậm chất huyền ảo.

Dự án trở lại của nam ca sĩ sinh năm 1997 sẽ có tên Hoa Hải Đường, thời gian ra mắt teaser MV là 13/9 (19h) còn thời gian ra mắt teaser audio là 17/09. Đúng như đã hẹn, tối 13/9 vừa qua Jack đã chính thức công chiếu teaser dự án. Được biết, đây là màn trở lại của nam ca sĩ sau 8 tháng vắng bóng trên đường đua Vpop.

Jack sắp sửa trở lại với dự án Hoa Hải Đường

Chính bởi lý do này, đoạn teaser đã tạo nên một "cơn bão" không hề nhỏ, thu hút gần 100 nghìn lượt xem lúc công chiếu và trên 130 nghìn view chỉ sau vỏn vẹn 3 phút.

Đặc biệt, ngay từ khi Jack xác nhận sẽ trở lại với Hoa Hải Đường, fan của nam ca sĩ đã nhanh chóng lên kế hoạch chào đón sự trở lại của thần tượng. Cụ thể, cộng đồng Đóm đã cùng nhau chuẩn bị dự án đặc biệt, giúp Jack đạt được nhiều thành tích trong lần trở lại này.

Những hình ảnh về dự án được triển khai trong vòng 1 tháng trên 4 tuyến xe buýt tại TP HCM và Hà Nội



Đến sáng 15/9, dự án "Jack’s bus line visual – Chào đón MV mới" đã chính thức được khởi động. Theo đó, hàng loạt những hình ảnh, thông tin liên quan đến MV Hoa Hải đường sẽ được triển khai trong vòng 1 tháng trên 4 tuyến xe buýt tại TP HCM và Hà Nội, giúp dự án mới tiếp cận được nhiều đối tượng khán giả hơn, gia tăng độ phổ biến.

C ộng đồng Đóm ở Bến Tre cũng chơi lớn khi triển khai hệ thống 17 bảng hình ảnh kèm đèn led hai mặt về MV Hoa Hải đường trên Đại lộ Đồng Khởi từ ngày 21/9

Bên cạnh đó, cộng đồng Đóm ở Bến Tre cũng chơi lớn khi triển khai hệ thống 17 bảng hình ảnh kèm đèn led hai mặt về MV Hoa Hải đường trên Đại lộ Đồng Khởi từ ngày 21/9. Điều này vô cùng ý nghĩa bởi Bến Tre chính là quê nhà của Jack. Hiếm có cộng đồng fan nào đầu tư quảng cáo cho thần tượng như Đóm, dự án này đã nhận về không ít sự khâm phục và khen ngợi.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ