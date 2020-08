Fan "Lấy Danh Nghĩa Người Nhà" khẳng định phim không sử dụng đường lưỡi bò vẫn bị CĐM ném đá?

Bộ phim Lấy danh nghĩa người nhà tuy có nội dung mới lạ hấp dẫn cùng dàn diễn viên trẻ thực lực nhưng lại đang nhận về vô số "gạch đá" do nghi án cài cắm mưu đồ chính trị

Bộ phim "Lấy danh nghĩa người nhà" đang nhận về nhiều chỉ trích.

Sự việc bắt nguồn từ những bài đăng trên Weibo cá nhân của các diễn viên vô tình được "đào xới lại". Phong trào tẩy chay tác phẩm Lấy danh nghĩa người nhà diễn ra sôi nổi sau đó khi khán giả Việt phát hiện bộ ba diễn viên chính Tống Uy Long, Trương Tân Thành và Đàm Tùng Vận ủng hộ "đường lưỡi bò" . Cụ thể, vào năm 2018, cả ba ngôi sao Hoa ngữ trên đều chia sẻ hình ảnh bản đồ Trung Quốc cùng đường 9 đoạn bao trọn Biển Đông, xâm phạm lợi ích quốc gia của Việt Nam. Không chỉ chia sẻ hình ảnh, họ còn nhấn mạnh: “Trung Quốc, một tấc đất cũng không thể thiếu”.

Đỉnh điểm mới đây Lấy danh nghĩa người nhà đã bị fan Việt soi ra có cài cắm bản đồ đường lưỡi bò trong một cảnh phim khiến cộng đồng mạng Việt Nam càng phẫn nộ.

Tuy nhiên ngay khi thông tin rò ri trên mạng, fan của bộ phim đã nhanh chóng lên tiếng khẳng định thông tin trên là sai lệch. Cụ thể, họ cho rằng cảnh phim có hình ảnh tấm bản đồ ấy không phải Lấy danh nghĩa người nhà mà là bộ phim Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta (cụ thể tập 9 phút 34:48).

Ảnh của fanpage phim "Lấy danh nghĩa người nhà".

Thêm một chi tiết nữa được fan đưa ra là tấm bản đồ trên cũng không hề có đường lưỡi bò mà chỉ là bản đồ hành chính của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Cảnh phim được cho là có bản đồ đường lưỡi bò.

Fan đính chính đây chỉ là bản đồ hành chính quốc gia của Trung Quốc.

Đại diên của một trong những đơn vị mua bản quyền phim là FPT Play, ông Phan Lê Trung Tín chia sẻ: "Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội là bản đồ Trung Quốc, không có đường lưỡi bò, hai dấu chấm đỏ chính là đảo Hải Nam và Đài Loan. Tuy nhiên, để không làm ảnh hưởng cảm xúc của khán giả, với tất cả hình ảnh bản đồ của Trung Quốc, chúng tôi đều kiểm duyệt và cắt bỏ dù những hình ảnh đó không có đường lưỡi bò".

Ông Tín cho biết những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội đều xuất phát từ các trang xem phim lậu và FPT Play "không chịu trách nhiệm về độ trung thực của ảnh".

Tuy nhiên những lời giải thích trên cũng không khiến cư dân mạng bớt phẫn nộ trước bộ phim. Sự thật rằng 3 diễn viên chính đã chia sẻ đường lười bò là không thể chối cãi và phần lớn bản đồ tại Trung Quốc đều có sự hiện diện của đường lưỡi bò.

Một người dùng mạng xã hội Facebook chia sẻ.

Hiện bộ phim vẫn đang là chủ đề bàn tán xôn xao trên mạng xã hội.

