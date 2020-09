Fan rưng rưng xúc động trước tâm thư mùi mẫn Trương Tân Thành chia sẻ về vai diễn anh nhỏ Hạ Tử Thu

Bộ phim "Lấy danh nghĩa người nhà" đã kết thúc trong hạnh phúc nhưng khán giả vẫn không khỏi tiếc nuổi chặng đường đã đi qua từng cung bậc cảm xúc buồn vui với dàn diễn viên. Nhân vật Hạ Tử Thu của Trương Tân Thành trong phim đã để lại ấn tượng mạnh mẽ đối với khán giả. Trước khi được biết đến với vai diễn Hạ Tử Thu, Trương Tân Thành nổi bật với vai diễn trong "Lê hấp đường phèn", Lâm Dương trong "Xin chào ngày xưa ấy". Mỗi vai diễn là một dấu ấn, một nét riêng của Trương Tân Thành để lại với khán giả. Tuy nhiên, vai diễn Hạ Tử Thu của nam diễn viên được đánh giá cao nhất khi lấy đi không ít nước mắt của người xem, khiến họ phải đồng cảm với hoàn cảnh của nhân vật.

Nam diễn viên Trương Tân Thành

Đàm Tùng Vận quả là sáng suốt khi đã "lôi kéo" cậu em Trương Tân Thành trở thành Hạ Tử Thu trong "Lấy danh nghĩa người nhà", ngoài ra cả hai còn là đồng sản xuất, góp vốn vào dự án lần này. Mới đây trên Weibo cá nhân, nam diễn viên Trương Tân Thành đã có tâm thư chia sẻ cảm xúc về vai diễn lần này khiến khán giả vẫn còn nặng lòng với bộ phim không khỏi xúc động:

"Gia đình" có lẽ là phần mạnh mẽ nhất cũng là phần yếu đuối nhất trong trái tim mỗi người. Ba người từ những gia đình không cùng huyết thống, bảo bọc lẫn nhau, chữa lành cho nhau, sau đó trở thành "người một nhà". Tôi đã đồng hành với Hạ Tử Thu, cùng cười, cùng khóc, cùng trưởng thành, rồi cùng hạnh phúc.

Hạ Tử Thu rất may mắn. Cậu ấy gặp được Lý Hải Triều, ông cho cậu sự bảo vệ ấm áp nhất. Cậu gặp được Lý Tiêm Tiêm, Lăng Tiêu, bố Lăng, từ đó cậu có những người mà bản thân muốn dùng hết sức để bảo vệ. Hạ Tử Thu trưởng thành rất hoàn thiện, tính cách hoạt bát, có lúc nóng nảy, cũng có khi hài hước. Hoặc là cậu ấy nguỵ trang rất giỏi, cậu chôn giấu kỹ những góc khuất dễ tổn thương, chọn lãng quên những đớn đau trong quá khứ "một cách có chọn lọc". Cậu ấy không có cảm giác an toàn, cậu sẽ quy hết mọi thứ lên người mình, thế nên cậu luôn cố gắng chứng minh giá trị tồn tại của mình, nỗ lực để lấp đầy những "bất an" trong sâu thẳm nội tâm. "Hạ Tử Thu" hiếm gặp mà cũng thường gặp, nhưng hy vọng mỗi một "Hạ Tử Thu" trong cuộc đời này đều có thể tự vỗ ngực nói với bản thân rằng: "Tôi, chính là sự tồn tại độc nhất vô nhị của thế giới này.

Lúc còn bé chúng ta luôn muốn bước ra khỏi cái gọi là "gia đình" ấy, trưởng thành rồi lại cố chấp không chịu dừng chân. Chúng ta luôn xem nhẹ sự "bướng bỉnh" này thật ra là bởi vì gia đình luôn ở phía đằng sau. Lúc còn bé cảm thấy "thường về thăm nhà" chỉ là một câu hát. Bây giờ lại cảm thấy "có thể" thường về thăm nhà là cảm giác hạnh phúc và may mắn đến nhường nào. Người thân, là những sự tồn tại đáng được biết ơn nhất. Một cuộc gọi, một dòng tin nhắn của bạn có thể chỉ là một phần vụn vặt trong những cuộc "xã giao" bận rộn mỗi ngày. Thế nhưng đối với những người đang đợi bạn ở nhà thì đó lại chính là vài phút vài giây hạnh phúc nhất trong một ngày.

Hy vọng chúng ta không chỉ nghĩ đến người nhà trong những lúc mỏi mệt rã rời. Hy vọng chúng ta học được cách chia sẻ niềm vui nhỏ nhặt thường nhật với những người thân luôn ở phía sau chờ đợi mình. Hy vọng chúng ta có thể trân trọng và đồng hành cùng nhau mỗi ngày.

Một lúc nào đó bạn sẽ phát hiện ra bến cảng mà bạn có thể dừng lại bất cứ lúc nào sau những hành trình vạn dặm, chính là nhà".

Trương Tân Thành rất nặng lòng với vai diễn Hạ Tử Thu

Theo nam diễn viên, dù Hạ Tử Thu đã gặp phải nhiều biến cố từ khi còn nhỏ nhưng việc gặp được ba Lý Hải Triều, ba Lăng, gặp được anh trai Lăng Tiêu và cô em gái tinh nghịch Tiêm Tiêm thì anh chàng vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người. Những chia sẻ sâu lắng về tình cảm gia đình của Trương Tân Thành khiến khán giả không khỏi suy ngẫm và có nhiều cảm xúc. Trương Tân Thành đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình và có lẽ sẽ không có diễn viên nào có thể diễn tả những cung bậc cảm xúc của vai diễn Hạ Tử Thu tuyệt vời hơn anh chàng.

Vai diễn Hạ Tử Thu sinh ra để dành cho Trương Tân Thành

Theo Thanh Thùy/SKCĐ