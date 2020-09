Fan 'ruột' Liên Quân Mobile hào hứng đón nhận skin miến phí mới cứng từ NPH mừng AoV tròn 4 tuổi

Ra mắt lần đầu tiên tại thị trường Đài Loan từ tháng 10/2016, Liên Quân Mobile - Arena of Valor đã và đang trở thành tựa game e-sport hot nhất nhì nền tảng mobile hiện nay.

Trò chơi được Timi phát triển và phát hành bởi Garena đã thu về được cho mình một lượng fan khổng lồ tại thị trường châu Á. Với cộng đồng game thủ lên đến hàng triệu người, các fan trung thành tại khắp nơi như: Đài Loan, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Singapore, Malaysia và Philippines... đang cho thấy sức sống mãnh liệt của Liên Quân Mobile bất chất nhiều thách thức lớn và các đối thủ mạnh.

Cộng đồng AoV sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 4 vào tháng 10

Chỉ còn ít ngày nữa thôi là Liên Quân Mobile sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 4 của mình. Đây cũng là lúc các gamer sẽ nhận được nhiều quà tặng hấp dẫn từ phía nhà phát hành.

Từ ngày 29/9 Garena chính thức cho phép game thủ tham gia sự kiện nhận skin mới miến phí: Sephera Phi vụ thế kỷ. Tướng trợ thủ đắc lực này được mệnh danh là hồ máu di động khi ra trận và đã sở hữu cho mình được lượng người chơi tương đối, nên skin này rất được fan mong chơ.

Phần thưởng miễn phí là skin mới của tướng trợ thủ Sephera

Để có thể nhận được skin miễn phí này bạn cần thực hiện lần lượt theo các bước như sau:

Game thủ đăng nhập vào Liên Quân Mobile. Thực hiện các nhiệm vụ để nhận các mảnh manh mối. Mỗi mảnh mang mối sẽ làm sáng tỏ 1 khung tranh. Mở đủ 4 bức tranh sẽ nhận được ngay trang phục mới hữu hạn của Sephera.

Danh sách nhiệm vụ mà bạn cần hoàn thành

Dưới đây là danh sách những nhiệm vụ mà bạn cần thực hiện:

Đăng nhập: Đăng nhập điểm danh để nhận 1 mảnh mối và 5 mảnh tướng/ngày.

Tích lũy hạ gục: Game thủ sẽ nhận được 1 mảnh manh mối và 5 mảnh trang phục/ngày.

Phá trụ: Chỉ cần phá được một trụ bạn sẽ nhận được một rương kho báu. Điều này sẽ giúp bạn có cơ hội mở ra một mảnh manh mối.

Chơi cùng bạn bè: Game thủ sẽ nhận được một rương kho báu để có cơ hội mở ra một mảnh manh mối.

Ngoài ra, gamer có thể sử dụng 6 quân huy để đổi lấy một mảnh manh mối. Tối đa mỗi ngày một lần.

Thời gian để bạn nhận skin miễn phí của Sephera là từ 29/9 - 12/10.

