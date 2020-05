Fan soi ra bằng chứng Jack là nhân vật trong clip nói Sơn Tùng không phải tác giả Nơi này có anh

Mới đây, một đoạn clip được lan truyền rộng rãi được cho là quay lại cảnh nam ca sĩ Jack đang nói xấu Sơn Tùng M-TP và hot streamer ViruSs. Cụ thể, người được cho là Jack đã nhắc đến Sơn Tùng M-TP rằng: "...4 bài đến 5 bài. Nó nhờ thằng ViruSs viết 1 bài, đang viết. Bây giờ nó đang đi chiến thuật là hát nhạc người khác. Cái bài "Nơi Này Có Anh" á là của... (clip bị mất tiếng) mà nó để tên là nó viết".

Đoạn clip nghi vấn được cho là Jack cho rằng Sơn Tùng không phải là tác giả của "Nơi Này Có Anh", nói xấu ViruSs.

Nếu như Sơn Tùng là người dưng không liên quan thì ViruSs - một người khá thân thiết với Jack, thậm chí còn giúp đỡ anh chàng trong thời điểm scandal với K-ICM nhưng được gọi bằng từ "thằng".



Clip lan truyền đang khiến cộng đồng mạng sôi sục truy tìm chủ nhân cũng như xác định danh tính thực sự nhân vật trong clip.



Dù đoạn clip được quay ở góc khá mờ, không hề rõ nhân vật trong khung hình, tuy nhiên từ giọng nói đậm chất miền Tây và dáng người, rất nhiều người khẳng định đây chính là nam ca sĩ Jack.



Thông tin trong đoạn clip khiến khán giả không khỏi sốc bởi các fan không thể ngờ Jack lại dùng những lời lẽ như vậy. Ngay sau khi được đăng tải trên 1 fanpage, đoạn clip cũng đã lập tức bị xoá.



Vì đề tài của đoạn hội thoại trong clip ám chỉ Sơn Tùng M-TP nên chẳng trách các sky đều như "ngồi trên đống lửa". Mới đây nhất, đã có người chỉ ra bằng chứng khẳng định nam thanh niên trong đoạn clip chắc chắn là Jack thông qua chiếc vòng cổ đeo ở tay.

Fan soi ra bằng chứng là chiếc vòng



Trong clip, nhân vật chính đeo ở tay phải đeo một chiếc vòng có vẻ như là làm từ kim loại. Cư dân mạng đã nhanh chóng đối chiếu với một tấm hình tự chụp của Jack trước gương cách đây chưa lâu.

Đáng tiếc hình ảnh trong clip quá mờ

Chiếc vòng của Jack được nhận xét khá giống về kiểu dáng lẫn chất liệu với người trong đoạn clip. Tuy nhiên, vì đoạn clip trên được quay khá tối và mờ, khó có thể nhìn rõ được chiếc vòng tay có hình dạng như thế nào nên chưa thể có kết luận chính xác.

Hiện clip vẫn đang gây ra tranh cãi giữa cộng đồng các fan hâm mộ. Một bộ phận không nhỏ cho rằng đây không phải là Jack trong khi rất nhiều người yêu cầu phía Jack nên có sự giải trình rõ ràng về vấn đề này để tránh tin đồn không hay.

Theo Hà Ly/SKCĐ